OPEC秘书长称与非OPEC国家共同解决产能过剩非常重要

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透日内瓦10月24日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一在日内瓦表示，OPEC与其他产油国共同解决产能过剩问题非常重要。稍晚他将于俄罗斯能源部长讨论协同控制产量的问题。
巴尔金都在演讲中表示，俄罗斯是解决能源挑战的一个关键伙伴，双方都致力于稳定油市。之后他将与俄罗斯能源部长诺瓦克会面。
OPEC上月在阿尔及尔会议上同意略微削减产量。目标是将产量降至每日3,250-3,300万桶。(完)
(编译 李春喜 审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。