OPEC秘书长称与非OPEC国家共同解决产能过剩非常重要

路透日内瓦10月24日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一在日内瓦表示，OPEC与其他产油国共同解决产能过剩问题非常重要。稍晚他将于俄罗斯能源部长讨论协同控制产量的问题。

巴尔金都在演讲中表示，俄罗斯是解决能源挑战的一个关键伙伴，双方都致力于稳定油市。之后他将与俄罗斯能源部长诺瓦克会面。

OPEC上月在阿尔及尔会议上同意略微削减产量。目标是将产量降至每日3,250-3,300万桶。(完)