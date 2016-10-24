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国际财经 | 2016年 10月 24日 星期一 18:15 BJT

OPEC秘书长称与非OPEC国家共同解决产能过剩非常重要

路透日内瓦10月24日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一在日内瓦表示，OPEC与其他产油国共同解决产能过剩问题非常重要。稍晚他将于俄罗斯能源部长讨论协同控制产量的问题。

巴尔金都在演讲中表示，俄罗斯是解决能源挑战的一个关键伙伴，双方都致力于稳定油市。之后他将与俄罗斯能源部长诺瓦克会面。

OPEC上月在阿尔及尔会议上同意略微削减产量。目标是将产量降至每日3,250-3,300万桶。(完)

(编译 李春喜 审校 张荻)

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