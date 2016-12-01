焦点：OPEC与俄罗斯自2001年来首度联手减产 沙特承担较大份额

路透维也纳11月30日 - 石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首个减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量。

非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列，此为15年来首见，藉以帮助OPEC支撑油价。

布兰特原油跳升近9%，站上每桶50美元，因沙特与伊朗达成妥协，而快速增长产油国伊拉克也同意缩减其不断增加的产出。

“OPEC向那些质疑者证明该组织并非名存实亡，新协议的达成将加快市场恢复供需平衡、减少全球供应过剩的步伐，”咨询公司Energy Aspects的OPEC观察人士Amrita Sen称。

伊朗及俄罗斯实际上正和沙特在也门(叶门)及叙利亚进行两场代理人战争，许多怀疑论者先前表示，在政治关系冷冻的情况下，这些国家将难以找到妥协方案。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在会前就表示，沙特准备接受“大幅减产”以促成协议。

他在达成协议后对记者称，“我认为今天对油市和石油产业来说是个好日子...对全球经济也是个好日子。我想这将会提振全球经济成长。”

OPEC石油产量占全球的三分之一，约3,360万桶/日。根据周三达成的协议，该组织将从2017年1月起减产约120万桶/日。

沙特将承担最大的减产份额，每日产量降至1,006万桶，减产近50万桶。沙特的海湾OPEC盟国--阿联酋、科威特和卡塔尔将合计减产30万桶/日。

伊拉克意外同意减产20万桶/日。此前该国坚持要求获得更高的产量配额，为打击伊斯兰国提供资金。

伊朗被允许在10月水平的基础上小幅提高产量，这对该国是一个重大胜利。伊朗一直强调要夺回被西方制裁前的市场份额。

此前的几次OPEC会议，都被沙特和伊朗间的对抗所主导。

咨询机构Pira的创始人、资深OPEC观察人士Gary Ross表示，“若能达成减产协议，影响将是巨大的。它不仅会削减油市的供应，还把俄罗斯拉了进来。”

他表示，油价可能升至每桶55美元。

**OPEC是否能实践协议？**

法力赫此前一再坚持，唯有非OPEC产油国做出贡献，OPEC才会达成限制产出协议。

OPEC主席国卡塔尔称，非OPEC产油国已经同意进一步减产60万桶/日，其中俄罗斯减产约30万桶/日。

俄罗斯长期以来一直排拒缩减产出，近几个月产量更是屡创新高。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在莫斯科召开记者会表示，“俄罗斯将在2017上半年逐渐减产，至多减产30万桶/日，将在技术上可行的情况下尽速达成。”

诺瓦克是在OPEC宣布协议一小时后发表的谈话，但他并未提及俄罗斯将从哪一个产出水准减产。

OPEC和非OPEC产油国合计减产180万桶/日，几乎相当于全球总产量的2%，将有助于市场清除过多的库存。供应过剩导致油价从2014年中期触及的每桶115美元高位大跌。

非OPEC产油国阿塞拜疆和哈萨克斯坦已表示，他们也可能减产。

卡塔尔称，OPEC周三暂停了印尼的成员国身份，因该国作为净进口国无法减产。

此举不会对OPEC的整体减产造成影响，因为印尼的减产份额会由其他成员国分担。

华盛顿咨询公司Rapidan Group总裁Bob McNally在推特上称，遵守减产协议至关重要。“对于与俄罗斯的协议，OPEC要像(已故的美国)里根总统经常说的那样：‘要信任，但也要查证’。”

卡塔尔称，OPEC将于12月9日同非OPEC产油国进行协商。该组织还将于明年5月25日召开下次会议，以监督该协议并可能将其延长六个月。

OPEC及非OPEC产油国原油供应图表：tmsnrt.rs/2cWq5NN

OPEC备用产能与美国原油期货价格走势图表：tmsnrt.rs/2g7oeps

(完)