综述：OPEC及俄罗斯谈论联合行动 但沙特意欲增加生产投资

路透伦敦1月25日 - 石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯石油行业高级官员周一继续含糊地谈论可能联合行动，以解决数十年来最严重的供应过剩情况之一，但沙特暗示决心让市场自己恢复平衡。

高官们最新发表的一系列言论凸显出，每桶30美元的油价给俄罗斯等资金紧张的国家带来的压力与日俱增，但似乎没有推动天平向联合行动的方向倾斜。一年多来，采取联合行动抑制油价跌势的想法一再提出，又一再遭到否决。

OPEC秘书长巴德里在伦敦发表讲话称，其他产油国应与OPEC共同努力，解决全球供应过剩问题，这样油价才会反弹。这番表态基本是重申了OPEC长期以来的立场，即如果其他国家参与，OPEC才会考虑减产。

“不计成本、一味地向市场供应廉价石油的做法是错误的--半年或者一年后，油价可能高涨一倍，”报导援引俄罗斯第二大油企卢克石油(Lukoil)副总裁Leonid Fedun的话称。

上周，俄罗斯直接投资基金主管Kirill Dmitriyev在达沃斯参加会议时表示，有一天俄罗斯可能会与OPEC合作，但不是现在，而是油市恢复平衡的时候，可能至少要一年后。他不负责俄罗斯的石油政策。

这番言论与俄罗斯能源部先前表示的立场不一致。俄罗斯能源部一再表示，可以与OPEC沟通，但认为没有理由人为减产。

很多俄罗斯政府观察人士表示，能否达成协议可能取决于俄罗斯总统普京。普京认为石油仅仅是俄罗斯困局的一小部分，后者还包括与西方和沙特就叙利亚问题展开对话，以及西方因俄罗斯在乌克兰危机中的行动而对其实施的制裁。

石油交易员似乎基本未理会各方周一发表的讲话，原油价格继之前两日反弹后重拾今年以来的骤跌势头，下跌5%至每桶30美元左右。

沙特也没有改变立场的迹象。该国在2014年底推动OPEC改变策略，倾向于保住市场份额，而非守住价格。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的董事长Khalid al-Falih表示，虽然石油行业大多都在大幅削减支出，但他将继续投资生产，市场可能很快会在“较温和”的油价水平达到平衡。

Bernstein的分析师表示，如果今年石油均价在每桶50美元，则OPEC以外的全球勘探和生产支出将减少18%；若石油均价在每桶30美元，支出将骤减38%。

“需求将增长，不用多久需求就会跟上供应，”Falih说。

**协作减产**

到目前为止，非OPEC产油国中只有阿曼和阿塞拜疆表示愿意与OPEC一道减产。

油价下跌挤压产油国收入，委内瑞拉等OPEC成员国尤为痛苦，因为他们高度依赖石油收入，而且没有能力增产。

委内瑞拉已经要求OPEC举行紧急会议来讨论采取措施提振油价。但OPEC海湾成员国已经表示反对召开紧急会议，其中包括引领2014年产量政策调整的沙特阿拉伯。

一些国家反而增产。伊朗在国际制裁解除后，正努力提高石油出口。伊拉克也可能进一步提高2016年的原油产量，该国一位不愿具名的高层石油官员周一表示，伊拉克南部地区的日产量最高可能达到400万桶。

卡塔尔官员称，正在考虑召开紧急会议的要求，但拒绝表态是否支持。卡塔尔是今年OPEC的轮值主席国。

“我们收到了一项要求，各国石油部长正在讨论，”他说。“正在评估。”

如果产油国不能达成产量协议，沙特阿拉伯与伊拉克有能力进一步增加供应，从而压迫其他产油国。(完)