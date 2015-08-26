焦点：如无沙特支持 OPEC召开紧急会议的说法只是空中楼阁

路透迪拜/伦敦8月25日 - 以往有关石油输出国组织(OPEC)举行紧急会议的传言，一般都有可能在石油市场激起涟漪，至少是有可能引发油价短暂反弹。

OPEC最近一次召开特别会议讨论油价下跌问题是在2008年，会议的结果是OPEC国家进行了规模空前的减产，为油价在一年内翻倍铺平了道路。

但如今为解决油价螺旋式下跌而召开计划外会议的呼吁，在更大程度上是对OPEC内部分歧加剧的反映，而非政策行动的前兆。

OPEC代表称，虽然按照OPEC的规定，12个成员国有简单多数支持就可以召开特别会议，但如果沙特阿拉伯不支持，会议就不会召开，目前沙特阿拉伯对此还没有表示支持。

油价进一步下跌，OPEC的非海湾成员国益发支持采取行动，甚至一些OPEC官员也担心最近油价的跌势。但OPEC产油国的决策人士仍公然静默。

在沙特缺席下，即便一些急欲拉抬油价的OPEC成员国也表示，召开紧急会议并不是办法，且可能只会让事情更糟。

一OPEC代表表示，目前的情况是，任何会议都必须达成一致立场。否则的话，会议将是无意义的。如果没有达成一致，情况可能会更糟，且加重油价的压力。

OPEC 2014年将政策改为保卫市场份额，而不是减产后，油价便加速下跌。

另两名代表也质疑OPEC是否会在预定12月4日召开的下次会议前举行会议。

“没有OPEC紧急会议--没有，”一名代表说。另一名代表称，并没有国家正式要求召开这样的会议。

**不愿减产**

油价本周下跌之际，沙特官员保持沉默。

OPEC代表和行业消息人士说，沙特很难扭转其所倡导的政策，尤其是当伊拉克出口增至新高，而伊朗希望制裁解除后能扩大供应之际。

自2011年以来，OPEC每年只召开两次会议。不过和特别会议一样，该组织也可应主席要求召开“谘询会议”。但目前不同之处在于，会员国均无意减产。

“没有人打算减产。”一名来自规模较大的OPEC产油国的代表称。(完)

(编译 孙国玉/戴素萍/张若琪 审校 张荻/徐文焰)

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