焦点：OPEC即将开会讨论产量目标 沙特和伊朗料再次较劲

路透维也纳6月1日 - 周四石油输出国组织(OPEC)召开会议时，沙特和伊朗可能再次针锋相对，沙特试图重提协调行动并设立正式产油目标，但伊朗反对这一想法。

两国的紧张关系是前几次OPEC会议的突出问题，包括2015年12月那次，当时OPEC未能就正式产出目标达成一致，为数年来首次。

几位OPEC消息人士表示，沙特及其海湾盟友将提议设立新的集体上限，以重振OPEC日渐下降的重要性，并结束市场份额之争。

“海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC)希望此次会议上达成协调行动，”OPEC一位高级消息人士称。该委员会包括沙特及其海湾盟国卡塔尔、科威特和阿联酋。

沙特与伊朗若达成任何协议，都会被市场视为一大意外。过去两年，由于两国在叙利亚和也门进行代理人战争，市场早已对他们之间的冲突习以为常。

沙特实际上在4月扼杀了旨在稳定油市的全球冻产计划。该国当时表示，只要伊朗也同意冻产，其就会加入。

过去一年，伊朗成为石油输出国组织(OPEC)在协商产量政策时的最大绊脚石。尽管其他成员国大声疾呼冻产，但伊朗仍然增加供应。

伊朗坚称应容许其把产量提高至西方国家制裁前的水平。

伊朗石油部长尚甘尼表示，德黑兰不会支持新出台的任何整体产量上限，并且希望讨论重点放在各国产量配额这个更为根本的问题上。

“(整体)产量上限对我们没有好处，”尚甘尼周三晚间抵达维也纳时对记者称。

**各国配额**

沙特新任能源部长法力赫是本周OPEC维也纳会议最先抵达的成员国石油部长，这说明尽管其他成员国担心沙特不再热衷于让OPEC确定产量水平，但他对该组织仍十分重视。

在2015年12月举行的前次会议上，OPEC未能确定包括官方产量上限在内的任何生产政策，实际上允许13个成员国在市场本已供应过剩的情况下继续随意生产。

其结果是，油价在1月挫至每桶27美元的逾10年低点；不过此后在全球供应受阻的推动下，油价已反弹至50美元左右。

影响原油产量的事件包括美国页岩油生产商遭遇低油价的严重冲击，从而降低产量。除此之外还有加拿大山林大火、OPEC成员国尼日利亚的输油管线遭武装分子袭击、以及另一成员国委内瑞拉的产量下降。

直到2015年12月，OPEC都设定了每日3,000万桶的产量上限，不过实际上在多年以前就已放弃对单个国家的产出配额。

目前OPEC日产量约为3,250万桶，任何低于这一水平的产出上限都代表着OPEC实际减产。

“我们的主要设想之一就是针对单个国家制定产量配额。但我不认为我们能够在本次会议上就此达成协议，”尚甘尼说，并指出伊朗目前每日生产380万桶原油，很快就可达到制裁前的400万桶水平。

若OPEC周四未能就任何产量政策达成一致，将会再次令市场相信，其主要成员国可能会不顾低价试图进一步增产，以夺取市场份额。

阿联酋石油部长马兹鲁伊称，供应严重过剩导致油市仍远未重新平衡，油价可能展开进一步修正。

委内瑞拉能源部长也警告称，最近数月的供应受阻推高了油价，可一旦石油生产恢复，全球供应过剩局面可能再次加剧。(完)