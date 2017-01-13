焦点：尽管沙特以身作则 但OPEC减产承诺不会得到100%遵守

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透伦敦/迪拜1月13日 - 石油输出国组织(OPEC)的几名代表称，尽管沙特说自己的减产幅度已经超过承诺水平，但OPEC总体减产目标不太可能完全兑现。减产遵守程度要是能达到80%，固然很好，而50%也是可以接受的。
OPEC计划从1月1日起减产120万桶/日至3,250万桶/日。俄罗斯和其它非OPEC产油国计划减少约60万桶/日。
OPEC和各独立产油国正在减产，以消除全球供应过剩和提振油价。目前油价约为每桶56美元，比2014年中期水平低了一半，导致石油出口国的收入缩减。
“遵守程度不会达到100%，永远不会，”一名OPEC消息人士表示，并称根据过去的情况，能达到50-60%就不错了。
主要石油出口国沙特及科威特周四表示，他们的减产幅度已经超过承诺水平。领导一个监督减产合规情况的委员会的科威特表示，这是“以身作则”。
但OPEC过去的落实协议的整体纪录不佳，而事实也证明，以往非OPEC产油国的限产承诺，很大程度上只是象征性的。由于OPEC没有执行协议的机制，遵守协议是自愿的。
科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四称，从各产油国目前为止公布的声明来看，减产合规程度超过了60%。
据国际能源署(IEA)和其他分析师的估计，OPEC上次减产(2009年)时，起初减产幅度达到了减产目标的60%，合规程度最高时超过了60%。一些分析师认为这是这次减产的合理目标。
“我们应该会再度看到60-70%的减产合规程度，”咨询公司Petro-Logistics执行长Daniel Gerber在12月对路透表示。Petro-Logistics以追踪油轮资讯方式评估OPEC供应情况。
2009年的减产幅度超过OPEC在之前几次油价大跌时实现的减产，例如1990年代后期，当时产油国起初就没有遵守承诺。IEA数据显示，从历史均值来看，OPEC的落实幅度为60%。
“以OPEC的正常情况而言，优良落实水准是接近80%，”另一位OPEC代表说，“不会达到100%。”
**对于协议落实度的担忧**
根据IEA的数据，2009年OPEC减产协议的落实程度最高曾达到约80%。这足以帮助提振油价，2009年初油价为46美元，当年6月底时就涨至69美元。
2009年减产协议实施三个月后，沙特及其海湾盟友的协议落实度达到最高水平。据IEA数据，沙特当时的实际减产量比其所承诺的更大。鉴于此，如果沙特本周四的言论真能落实，2017年料将重演过往情景。
分析师预计这一次OPEC海湾地区成员国的协议落实度将较高，而行业及OPEC消息人士则预计协议参与国的落实度不尽相同。
“存在对委内瑞拉和伊拉克不遵守减产协议的担忧，”一名参与全球减产协议谈判的行业消息人士说道，他还称，俄罗斯看似在遵守协议降低产量。
伊拉克最初拒绝参与减产，但该国本周称正在削减产量。经济陷入困境的委内瑞拉曾大力推动达成全球减产协议，也表示意欲减产。
行业消息对路透说，俄罗斯在1月头几天的日产量减少10万桶，但此降幅至少有部分是源于西伯利亚气温异常寒冷，令钻油井工作不得不暂时停摆。(完)
(编译 张涛/汪红英/王琛；审校 张若琪/蔡美珍/高琦)
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油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。