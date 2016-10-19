沙特能源部长法力赫称油市下跌走势已近尾声

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦10月19日 - 沙特能源部长法力赫周三称，油市大规模下滑已近尾声，因为基本面在逐步改善，而且供需正在逐步再平衡。
他呼吁石油输出国组织(OPEC)以外的产油国帮助稳定油市，称非OPEC产油国的作用和OPEC成员国同样重要。
法力赫称，“经过一段油价低于30美元的艰艰时期后，市场力量正明显发挥作用...石油需求正在稳健增长，即便全球经济增长放缓。”
他并称，透过冻结或小幅削减产量，OPEC希望向市场表明，OPEC想要降低库存并鼓励投资。
“我很高兴看到更多钻机恢复运转，”他表示，非传统石油生产对协助满足全球需求增长很重要。(完)
(翻译 刘秀红/张荻； 审校 蔡美珍)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。