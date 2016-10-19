沙特能源部长法力赫称油市下跌走势已近尾声

路透伦敦10月19日 - 沙特能源部长法力赫周三称，油市大规模下滑已近尾声，因为基本面在逐步改善，而且供需正在逐步再平衡。

他呼吁石油输出国组织(OPEC)以外的产油国帮助稳定油市，称非OPEC产油国的作用和OPEC成员国同样重要。

法力赫称，“经过一段油价低于30美元的艰艰时期后，市场力量正明显发挥作用...石油需求正在稳健增长，即便全球经济增长放缓。”

他并称，透过冻结或小幅削减产量，OPEC希望向市场表明，OPEC想要降低库存并鼓励投资。

“我很高兴看到更多钻机恢复运转，”他表示，非传统石油生产对协助满足全球需求增长很重要。(完)