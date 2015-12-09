（更正）分析：在油市奋战20年 沙特石油部长如今面临更形复杂的棋局

（更正：因译文有误，内文第二个小标下方第五段改为“发生在叙利亚和也门等地的逊尼派和什叶派冲突，目前让沙特和伊朗互相杠上”，非“这些地方是沙特和伊朗的咽喉要道”）

路透伦敦/孟买12月8日 - 如果欧那密回顾自己担任沙特阿拉伯石油部长的时间经历，可能会发现是转了一个圈又回到原点。

欧那密在1995年成为沙特40年来第四位石油部长。两年后正赶上亚洲经济危机，当时他在印尼的会议上成功促成石油输出国组织(OPEC)达成一项导致悲剧结果的增产协议。

原本是要惩罚委内瑞拉超额生产的这个决定，成为OPEC历史上判断最失误的一次决定。油价腰斩至每桶10美元。

近20年之后，80岁的欧那密又面临新一场供应危机，这次油价跌至六年低位，每桶不到40美元，较2008年金融危机前的峰值低100多美元。

而就像1997年在雅加达一样，今天的油价崩跌也是在欧那密自己的指挥下，出于同样的目的：守住沙特的市场份额，只是这次的主要目标是美国不断增加的页岩油供应。

欧那密在职业生涯中努力避免重蹈前任亚马尼(Sheikh Zaki Yamani)的覆辙。颇具传奇色彩的亚马尼在1986年遭到解职，因其当时让沙特单方面减产以遏制油价暴跌的努力并未成功。

相反，在油价三次周期性下跌中，欧那密一直选择利用沙特庞大的石油供应、及雄厚的财务实力来排挤成本较高的竞争对手。沙特原油产量占全球的逾十分之一。

这种适者生存的策略意味着拒绝单方面减产，看看究竟谁能扛得住，直到其他产油国恳求沙特一起减产来支撑油价。

“欧那密每做一件事都不希望重蹈亚马尼的覆辙，”资深OPEC观察人士暨PIRA Energy创始人Gary Ross称。

“欧那密准备主导市场，只有在遇到可靠的合作伙伴时才会减产，”Ross称，“如今，从沙特的角度来看，他们没有盟友。”Ross曾参加2000年初OPEC和俄罗斯之间第一次、也是仅有的一次成功的合作谈判。

**拉拢俄罗斯**

油市观察人士仔细揣摩欧那密讲的每一个字和做过的事，试图借此预测他未来的行动。这位老谋深算的部长总能找到办法与其他产油国联合行动，而不是独自减产。

1997年油价暴跌后，欧那密通过发起一系列减产活动最终将OPEC带出了困境。当时在两国政治关系解冻的背景下，其主要竞争对手伊朗也对其策略给予支持。与此同时，在非OPEC国家墨西哥的帮助下，委内瑞拉也被拉上了减产这条船。

在历经数个月的僵局后，2001年欧那密找到新盟友--OPEC最主要对手俄罗斯承诺加入减产行列，但之后违背承诺。2008年，由于油价在全球金融危机的余波中大跌，OPEC所有成员国迅速支持由沙特主导的减产提议。

油价因而快速回升，为颇具争议性的水力压裂技术的新投资提供了资金，此一技术促使美国页岩油产量大增。

新供应来源加上中国经济放缓，造就最新的这波跌势。

沙特石油业消息人士表示，即使原油价格进一步下挫，欧那密这次将坚持高供应水平的政策，直至找到愿意配合的伙伴。

“如果油价要跌，它就是会跌，任谁都无可奈何，但...在我们感到痛苦之前，其他人早就大为受创，”欧那密在去年中东经济调查(Middle Eastern Economic Survey)中的这番话，是他目前想法最佳的写照。

欧那密并未针对这篇文章的采访请求做出回应。但他过去不动如山，直到其他国家愿意加入沙特共同减产行列的立场却昭然若揭。

“你就是敌不过经验，而欧那密堪称经验老到。他于1970与1980年代在沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)证明了自己的能耐，如今已经历三波油价重复循环的周期：1980年代初期、1990年代末期，以及目前这波周期，”Medley Global Advisors的Yasser Elguindi表示。

**孤立无援**

欧那密的问题是，如今他似乎比以前更加孤立无援。

钦佩者和抨击者都认为欧那密是一流的人才，他推动OPEC政策配合产业线，而且可能的话会避开政治方面的影响，这点让他在业内深获敬重。

然在中东，政治和石油总是密不可分。当政治介入时，即使最内行的谈判者可能也有容易失误的时候。

之前OPEC已多次发生内部矛盾和冲突，成员国之间并爆发战争，像是伊朗和伊拉克在1980年代的两伊战争，以及伊拉克在1990年代入侵科威特，这两次战争都是在欧那密接任沙特石油部长前发生的。

发生在叙利亚和也门等地的逊尼派和什叶派冲突，目前让沙特和伊朗互相杠上，这在欧那密的石油部长任期内是史无前例的情况。

除此之外，在OPEC内部，自从美国攻打伊拉克推翻前独裁者萨达姆侯赛因后，什叶派占多数的伊拉克，实际上等于是伊朗的盟友，而这两个国家都有很大的增产潜力。

在OPEC之外，俄罗斯在中东冲突事件中也与沙特对立。两个月前，俄罗斯加入叙利亚战争，但是是站在伊朗盟友叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)这边。

同时很多沙特人认为，美国自身页岩油大发展促使华盛顿重新考虑美国在中东的军事承诺。美国在中东的军事存在保护了利雅得，以换取可靠的原油供应。

上周的OPEC会议就上演了一场内斗，各成员国在此次会议上未能就产量目标达成共识，这是数十年来破天荒的第一次。伊朗在会上表示，会在明年西方取消制裁后大幅度增加石油供应，而伊拉克表示也会增加出口。

“某些成员国是想生产多少就生产多少，”伊朗石油部长尚甘尼会后向记者表示，并清楚地提到了沙特。“伊朗要增产无需任何人同意。”

某大石油公司的管理人士称，虽然欧那密针对美国页岩油的策略起了作用，并且低油价也在开始压制竞争对手的产量，但伊朗的回归令事情变得复杂起来；“有时会让人觉得，沙特错误地估计了伊朗达成核协议、回归市场的速度到底有多快。”

**国内的风云变化**

12岁那年欧那密乘坐火车踏上职业生涯，进入了沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)。入职后没几年，他便表现出管理这家公司的雄心壮志，打动了沙特阿美的管理者们。

1983年欧那密晋为沙特阿美的总裁，1988年出任首席执行官，成为首个执掌上述岗位的沙特人，而以往在这个阿拉伯和美国共建的石油公司中，上述岗位只会由美国人来担任。

作为一名沙特非王室高官，欧那密经历了从谨言慎行的公众人物到直言不讳的决策者的转变，全权负责沙特的石油政策，他说的每一句话都是油市关注的焦点。

厌倦了OPEC一年多次开会，他指责媒体未能了解他的说法，并把记者称作是“干扰份子”。

PIRA的Ross指出，“他希望沙特能够获得最好的价格、最佳的出货量。至于媒体形象，我认为他毫不在乎。”

欧那密一直小心避免卷入沙特皇室的政治角力。他在法赫德(Fahd)国王中风当年接下此职位，当时法赫德的同父异母兄弟、审慎的改革者阿布杜拉成为实际的接任者。阿布杜拉于2005年掌权，直到今年年初逝世为止。

今年政局的变化是欧那密所经历过最大的一次，新任国王萨尔曼拔擢新世代进入领导阶层，包括立他的侄子Mohammed bin Nayef为王储，儿子Mohammed bin Salman作为副王储。

现年30岁的Mohammed bin Salman在4月成为主导石油政策的决策者。他上月表示，沙特正努力减少各项补贴，并推动新的税制，好让该国能够在更长时间内忍受油价处于低档。

部分人士将之解读为他支持欧那密政策的讯号，但他们也说沙特石油政策由欧那密一个人说了算的时代可能已结束。

一名内部人士指出，已经有征兆显示一些变化正在酝酿中，不只欧那密及副王储会评论石油政策，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事长Khalid al-Falih及萨尔曼的另一个儿子、一直担任欧那密副手的Abdulaziz也会发表评论。

“现在就好像沙特有了四位石油部长。所有人都在谈论石油政策，担任石油产业发言人。原本应该只有欧那密是石油部长，但他影响力渐失，”要求不要具名的内部人士表示。(完)