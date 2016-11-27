沙特希望OPEC先解决内部分歧 再与非OPEC国家开会

路透迪拜/伦敦11月25日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士称，沙特阿拉伯对该组织称，不会参加周一与非OPEC国家讨论限产的会议，因为希望集中注意力先在组织内达成一致。

11月28日在维也纳召开的会议计划讨论非OPEC国家对限产协议的贡献。OPEC石油部长周三会面以敲定协议。

“(沙特)官方信件称其不会参加会议，因为各国部长应该先同意减产，再向非OPEC国家拿出协议，”OPEC消息人士称。“这样更有效率。”

OPEC消息人士称，周一的会谈将转变成另一场只有OPEC参加的会议，以在周三部长级会议前解决该组织内部的分歧。

一位消息人士称，沙特之前曾要求取消周一这次会议，但被其他成员国说服，决定参加这次会议以免让该组织尴尬。

尽管进行了广泛的外交努力，但OPEC方面仍面临伊朗和伊拉克的难题。伊拉克要求在限产协议中豁免，伊朗希望增加供应，因制裁限制了其产出。

据消息人士，OPEC专家本周召开的会议就如何实施减产取得了一些进展，但伊朗和伊拉克提出了参加协议的条件。

“我们必须先解决OPEC自己的问题。OPEC内部还没有达成协议，”了解沙特石油政策想法的海湾国家一位消息人士周五表示。

“在我们与非OPEC国家开会，要求他们参与任何行动前，我们必须达成具有明确数字，以及让市场相信体系的可靠协议。”

OPEC经济委员会(Economic Commission Board)周四在维也纳总部结束了为期两天的会议。

“我们认为非OPEC国家应参加减产，因为仅靠OPEC无法恢复市场供需平衡，”一位知情消息人士称。因会议秘密进行，这位消息人士拒绝署名。(完)