焦点：OPEC不减产伤及高成本深海项目 页岩油生产商则可灵活应对

图为位于奥地利维也纳的石油输出国组织（OPEC）总部及标识。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透迪拜9月23日 - 低油价之痛持续了将近一年，石油输出国组织(OPEC)成员国已开始相信，他们在对新兴美国页岩油厂商市占率的短期阻击战中获得了胜利。

但业内人士和专家称，OPEC还想能更持久地影响其他高成本产油项目，其中很多是时间周期较长的深水项目，即便这意味着低油价会持续多年。

OPEC核心的海湾成员国私下里表示，他们已接受这一观点：即美国页岩油产业的高科技颇具灵活性，油价一旦开始反弹就会迅速做出反应，从而使美国成为石油世界中一个新的机动产油国。而长期以来，扮演机动产油国角色的一直是沙特阿拉伯。

“石油市场上过量供应正慢慢地被消耗掉。到今年年底或明年年初，美国石油日产量料将降至不到900万桶，”一名来自海湾产油国的OPEC代表表示。

“但有一点大家都没有注意到，那就是长期石油项目被搁置的现象，也就是四至五年的项目。这些项目的推迟将影响到市场总体供应情况。”

美国页岩油投资周期短，数月即可见回报，所以其对油价涨跌非常敏感。

OPEC消息人士称，因此在6月份美国原油上涨，来到每桶60美元之上时，页岩油产量随之增多，而8月份油价下跌时也会出现相反的情形。

上述消息人士还称，即便油价上涨刺激供应再度增加，但长期而言，巴西和墨西哥等国的传统高成本项目产量会减少，有可能抵消页岩油产量的增加。

“页岩油某种程度上或将成为新的机动生产者，”Medley Global Advisors的经济顾问Yasser Elguindi称，“由于页岩油投资周期较短，当油价下跌时，页岩油生产商将会最先减产，但反过来如果油价上涨，他们也会率先增产。”

“这让那些投资周期2-5年的石油生产商打乱了方寸。但主要目的是要找到一个价格，这个价格能让石油增长速度大大减缓至更具可持续性的水平，而这需要油价下跌2-3个季度以上才能实现。”

**大型深海项目放慢步伐**

油价下挫迫使企业用资本帮助平衡账目，这样一来，那些高成本的新项目就得不到资金。在某些情况下，投资决策被推迟，以便有更多时间重置项目的成本构成。

根据挪威咨询公司Rystad Energy，BP(BP.L)、道达尔(TOTF.PA)和挪威的Statoil(STL.OL)等公司已经推迟了一系列项目，涉及从墨西哥湾到英国北海、尼日利亚以及印尼等广泛地区，另外还有几十个项目也有可能推迟。

据咨询公司Wood Mackenzie估算，可开采储量约为106亿桶当量的深海及超深海项目被推迟，此前已有储量为56亿桶的油砂项目搁浅。

“我们在深海开采方面放慢步伐。”荷兰皇家壳牌石油(RDSa.L)执行长Ben Van Buerden在1月时说。

2014年全球深海石油产量为每日880万桶，接近全球需求的10%。

海湾产油国消息人士表示，相信迄今为止低油价已成功刺激了原油需求，对于将在明年乃至以后变得更为明显的供应过剩情况，也将逐步产生影响，这暗示沙特新的市场份额策略正在奏效。

OPEC在最新的中期预估报告中，预计未来油价每年涨幅不会超过每桶5美元，到2020年或达到80美元；市场对OPEC石油的需求增加，而且非OPEC产油国的供应下降。

OPEC消息人士称，虽然市场对其石油的需求高于此前预期，但基本持平于当前水准，这表明该组织预计未来几年经济成长迟缓，且油价将维持低迷。

“明年供应过剩将施压价格，因此没有人预计价格会在2040年之前达到(每桶)100美元，”一位OPEC消息人士说。

行业消息人士和分析师表示，不管价格可能跌至多么低，沙特将维持其计划并坚持到最后。

“记住沙特石油部长去年曾说过什么，即便油价跌至20美元，OPEC也不会减产，”海湾石油业一消息人士称。(完)