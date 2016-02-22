焦点：OPEC秘书长称若冻产协议成功 可能采取进一步举措

2014年11月6日石油输出国组织（OPEC）秘书长巴德里在维也纳发布世界石油展望媒体会上的资料图片。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透2月22日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，如果冻产协议能坚持几个月，OPEC可能考虑采取“其他举措”，以消除全球市场上持续存在的供应过剩问题。

他在CERAWeek会议上直言不讳地评估了当前油价“严重”下跌走势何时可能转变，并称如果目前每桶30美元左右的油价回升至60美元，则美国页岩油生产商将很快重新开始开采。

“我不知道我们如何一起存活，”他谈到页岩油发展时说。

巴德里表示，油价在20个月内重挫逾70%，这与之前的荣衰周期不同。

“若油价在2017或18年上涨，涨势会受到美国页岩油的限制。这就是与以往不同的情况。”

巴德里强调，OPEC和非OPEC产油国准备合作消除全球石油供应过剩的问题，并称上周沙特、俄罗斯和其他产油国达成的初步冻产协议仅仅是开始。

“第一步是冻结产量。如果成功的话，我们未来将采取其他举措。”

伊朗尚未正式签署该协议，实施还存在不确定性。

巴德里称OPEC希望等待三到四个月，看看这个协议能否坚持下去。

他还称愿意与美国官员讨论油价崩跌的问题。

巴德里未说明他期望美国生产商采取何种行动。

当前油价深跌的幅度超出了多数观察人士的预期，但已有一些官员愈发担心，资本支出连续两年大幅削减，将导致未来几年全球原油供应短缺。

巴德里表示，“这为未来价格升至非常高的水平埋下了种子。”(完)