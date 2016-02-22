焦点：OPEC秘书长称若冻产协议成功 可能采取进一步举措

《路透早报》--1月20日
美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外降至接近43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。商务部称，上月房屋开工跳增11.3%，经季节调整后年率为123万户，路透调查的经济学家原本预计，12月房屋开工增至120万户。
路透2月22日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一表示，如果冻产协议能坚持几个月，OPEC可能考虑采取“其他举措”，以消除全球市场上持续存在的供应过剩问题。
他在CERAWeek会议上直言不讳地评估了当前油价“严重”下跌走势何时可能转变，并称如果目前每桶30美元左右的油价回升至60美元，则美国页岩油生产商将很快重新开始开采。
“我不知道我们如何一起存活，”他谈到页岩油发展时说。
巴德里表示，油价在20个月内重挫逾70%，这与之前的荣衰周期不同。
“若油价在2017或18年上涨，涨势会受到美国页岩油的限制。这就是与以往不同的情况。”
巴德里强调，OPEC和非OPEC产油国准备合作消除全球石油供应过剩的问题，并称上周沙特、俄罗斯和其他产油国达成的初步冻产协议仅仅是开始。
“第一步是冻结产量。如果成功的话，我们未来将采取其他举措。”
伊朗尚未正式签署该协议，实施还存在不确定性。
巴德里称OPEC希望等待三到四个月，看看这个协议能否坚持下去。
他还称愿意与美国官员讨论油价崩跌的问题。
巴德里未说明他期望美国生产商采取何种行动。
当前油价深跌的幅度超出了多数观察人士的预期，但已有一些官员愈发担心，资本支出连续两年大幅削减，将导致未来几年全球原油供应短缺。
巴德里表示，“这为未来价格升至非常高的水平埋下了种子。”(完)
(翻译 杜明霞/张荻； 审校 李婷仪)
美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外降至接近43年低位，直指劳动力市场进一步收紧，应该会支撑今年经济增长。商务部称，上月房屋开工跳增11.3%，经季节调整后年率为123万户，路透调查的经济学家原本预计，12月房屋开工增至120万户。
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