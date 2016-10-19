OPEC秘书长称达成协议的所有要素都将在11月30日前就位

路透伦敦10月18日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二称，OPEC应该已准备好在下次会议上达成石油限产协议，并称他预计11月30日之前“达成协议的全部要素都将就位”。

“我们预计，所有要素都将及时就位，实现协议的实施，”巴尔金都在出席“石油与金钱”(Oil & Money)大会上表示。(完)