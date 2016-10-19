OPEC秘书长称达成协议的所有要素都将在11月30日前就位

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦10月18日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二称，OPEC应该已准备好在下次会议上达成石油限产协议，并称他预计11月30日之前“达成协议的全部要素都将就位”。
“我们预计，所有要素都将及时就位，实现协议的实施，”巴尔金都在出席“石油与金钱”(Oil & Money)大会上表示。(完)
(编译 刘秀红；审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。