OPEC秘书长巴尔金都称该组织将遵守阿尔及尔协议

路透阿布扎比11月7日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一称，该组织将遵守9月在阿尔及尔达成的减产协议。

巴尔金都还在阿布扎比一次会议上告诉记者，如果贯彻执行阿尔及尔协议，油市有望在2017年恢复均衡。

在被问及他认为俄罗斯这一非OPEC产油国会不会加入减产或冻产时，巴尔金都表示，“俄罗斯已经加入...我不会透露具体细节。”

OPEC官员上个月在维也纳会晤，商讨阿尔及尔减产计划详情，但未能达成一致意见。下一次OPEC部长会议将在11月30日进行。(完)