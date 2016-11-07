OPEC秘书长巴尔金都称该组织将遵守阿尔及尔协议

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透阿布扎比11月7日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周一称，该组织将遵守9月在阿尔及尔达成的减产协议。
巴尔金都还在阿布扎比一次会议上告诉记者，如果贯彻执行阿尔及尔协议，油市有望在2017年恢复均衡。
在被问及他认为俄罗斯这一非OPEC产油国会不会加入减产或冻产时，巴尔金都表示，“俄罗斯已经加入...我不会透露具体细节。”
OPEC官员上个月在维也纳会晤，商讨阿尔及尔减产计划详情，但未能达成一致意见。下一次OPEC部长会议将在11月30日进行。(完)
(编译 刘秀红；审校 于春红)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
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