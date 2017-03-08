OPEC秘书长称减产计划若延长 非OPEC产油国也必须参与

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透3月7日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周二表示，若决定在6月之后继续实施OPEC减产计划，则去年11月缔结减产协定的非OPEC产油国也必须继续参与。
他在休斯敦CERAWeek能源大会期间的记者会上表示，最近几天OPEC与页岩油生产商以及对冲基金高管举行了会谈。这是OPEC首次与页岩油生产商和投资基金举行双边会议。
“我认为我们已经打破了自己同产业之间的坚冰，特别是与致密油生产商以及对冲基金之间的隔阂，他们已经成为石油市场的主要参与者，”他在出席能源大会的间隙发表评论道。
他表示，OPEC计划举办一次活动，以探讨石油期货对实货原油市场的影响。不过他没有给出具体细节。
包括俄罗斯和哈萨克斯坦在内的非OPEC国家参加了11月达成的减产协议，该协议旨在将原油产量减少180万桶/日，帮助削弱供应过剩情况。这份为期六个月的协议于1月1日起生效。
巴尔金都表示，主要产油国2月对减产协议的执行率应会高于1月。参与减产的国家上个月报告显示，该协议生效的最初几周执行率为86%。
OPEC牵头的这份减产协议自11月达成以来，已经扶助油价上涨逾10%。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 李爽/李婷仪)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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