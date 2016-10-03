OPEC 9月产量料将触及纪录高位 因伊拉克及利比亚增产

路透伦敦9月30日 - 路透调查周五显示，石油输出国组织(OPEC)9月石油产量可能达到近来史上最高水平，因伊拉克北部出口增加，而且利比亚重启一些主要石油终端。

尽管OPEC最大出口国沙特产量减少，以及本周OPEC在阿尔及利亚同意限制供应以支持价格，但产量仍呈现增加。

路透调查结果显示，OPEC 9月日均供应量已增加至3,360万桶，8月经修正后为3,353万桶。本项调查系根据船运数据以及行业消息所做出的。

OPEC新产量目标为每日3,250-3,300万桶。但9月产量增加可能让人更加怀疑OPEC分配新产量目标的能力，OPEC官员们把这项任务留待11月会议再决定。油价周四涨向每桶50美元，但周五交投在49美元附近。

“这项协议当中较艰难的议题--各国产量上限，则尚待磋商，”SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示。

“如今，在OPEC于八年来首度可望限产的情况下，布兰特原油甚至无法站上50美元。至少尚未能如此。”

在伊拉克及利比亚带头之下，OPEC 9月原油产量增加。伊拉克国有石油企业SOMO及半自治区库德斯坦(Kurdistan)开始再度自Kirkuk油田出口原油。调查显示，这使得伊拉克9月原油供应量增至443万桶/日。

接受调查的多名消息来源指出，沙特阿拉伯原油产量自夏季稍早创下纪录高位以后，已小幅下滑。

伊朗9月产量持稳，产出逼近西方制裁前的水准。该国正寻求各界投资，以期进一步拉高产量。

路透调查乃依据外部消息来源所提供的船运数据、汤森路透所流通的数据，以及石油企业、OPEC和顾问公司等消息来源所提供的资讯汇总而成。(完)