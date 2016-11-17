焦点：OPEC积极缩小认知落差 希望就限产达成共识--消息人士

路透伦敦/多哈11月16日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC官员正在确认限产计划细节，对于一些僵持点的认知落差也在缩窄，敲定自2008年以来第一份这类限产协议的努力出现进展迹象。

OPEC在9月28日于阿尔及尔的会议上同意限产，但给予利比亚、尼日利亚与伊朗特殊条件，因为这些国家的产量受到战争与制裁的冲击。相关细节计划在11月30日OPEC各国石油部长在维也纳的会议敲定。

时间剩下两个星期，对于细节的歧见犹存，2017年供应过剩的前景也不见改变，油价因而承压，目前位于每桶47美元以下。OPEC于9月达成共识后，油价一度触及每桶近54美元的2016年高点。

两名熟知讨论的消息人士表示，各方已准备力求缩减落差，料将达成最终协议。

“在某些问题上存在困难，但我没有看到任何的僵局，”其中一位消息人士称。“在阿尔及利亚达成协议，给大家很大的希望和动力，我认为大家会致力于落实协议。”

问题之一是伊朗把产量冻结在什么水平上。

消息人士称，伊朗希望产量上限为400万桶/日，而OPEC其他成员国希望伊朗将供应冻结在370万桶/日左右。

几位OPEC消息人士对路透称，该问题是导致10月28日维也纳高级别委员会(High Level Committee)会议气氛紧张的源头之一。该会议旨在将阿尔及利亚协议分为具体的供应限制。

两位消息人士表示，其他OPEC成员国愿意对此更有弹性。其中一位表示，要达到伊朗要求的400万桶/日是不太可能的；可能给予伊朗375万桶/日或更高的数字。

“无论如何，将由部长们来达成共识，”第三位熟知讨论情况的OPEC消息人士表示，他指的是找出伊朗问题的妥协之道。“我们不能在11月30日在没有协议的情况下离开维也纳。”

周一在维也纳举行了高层级委员会第二次会议，一些OPEC部长可能周五在多哈天然气会议的场边举行非正式会谈。

为了进一步努力凝聚共识，OPEC秘书长巴尔金都在未来几天将拜会更多的OPEC成员国。一位消息人士称，巴尔金都计划周三稍晚会晤委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)，之后将访问厄瓜多尔和伊朗。

巴尔金都在11月7日时曾表示，OPEC致力于执行该协议。(完)