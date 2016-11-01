OPEC官员通过石油生产长期策略--消息人士

路透伦敦/迪拜10月31日 - 石油输出国组织(OPEC)官员周一批准了一份文件，其中概述了该组织的长期策略。这标志着成员国正在取得进展，逐步弥合在以何种方式以及何时进行产量管理、并最终管理油价问题上的分歧。

这份文件的批准曾被多次推迟，因阿尔及利亚和伊朗等价格强硬派成员国称，OPEC应准备通过减产来维护油价。

但OPEC的实际领导者--沙特阿拉伯自2014年底以来一直辩称，油价应由市场决定，OPEC不该减产为高成本生产商腾出空间。

然而，自从OPEC官员5月讨论并否决了长期策略之后，沙特的立场发生转变，OPEC在9月同意限产以支持油价，为2008年以来首见。

沙特石油部长由欧那密(Ali al-Naimi)更换为法力赫(Khalid al-Falih)之后，该国已经暗示，愿意重新开始管理市场并减产，称否则全球投资可能下滑过快，并导致新一轮的油价激升。

四名OPEC消息人士周一称，该组织理事会在维也纳会面并批准了最新版本的长期策略；OPEC理事会自2015年以来一直在商讨更新长期策略。

“已经批准了，”其中一名消息人士说道，他还称会议“十分顺利。”

“是的，终于成了，”另一消息人士称，他还称只做了很少改动，而且与前次会议不同，周一沙特没费什么力气就说服了其他国家；上次会议中沙特和伊朗发生了冲突。

OPEC消息人士称，理事会商讨了在未来数年中，成员国如何看待该组织作用的问题。消息人士称，OPEC不应回到个别配额的老路上，而且不应当只是嘴上说说；此前有人对该组织在两年前油价刚开始暴跌时拒绝干预市场提出批评。

消息人士表示，理事会同意OPEC应重新发挥管理市场的作用--自2014年该组织实际上就已放弃了这一点--并在预测供需模式变化方面更加积极主动。

实现真正的减产对OPEC仍是一个挑战，周五该组织官员在数小时的会谈后未能就限产达成一致，当时伊朗提出了反对。

但包括秘书长巴尔金都在内的其他OPEC官员仍对达成最终减产协议抱乐观态度。OPEC成员国石油部长将于11月30日举行下次会议。(完)