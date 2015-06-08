分析：OPEC认为油价已经稳定 可能只是一厢情愿

图为巴林麦纳麦以南油田的一台抽油机。 REUTERS/Hamad I Mohammed

路透维也纳6月8日 - 听一下石油输出国组织(OPEC)成员国部长上周在维也纳的讲话，会让人认为OPEC夺取市场份额的战斗取得全面胜利，油价已稳固在当前水准上。

“这一策略正在奏效...市场恢复平衡还需要时间，”这是OPEC核心成员国沙特石油部长欧那密与其他国家部长不停在说的话。

然而，与去年OPEC推出不减产政策时相比，现在的石油市场似乎变得更没那么容易解读了。OPEC去年决定继续向已经过剩的市场供应石油，以期从美国页岩油等高成本对手那里夺回市场份额。

真要说起来的话，让油价从目前每桶60-70美元区间上涨或下跌的不确定因素，反而是变得更多了。

这些因素包括美国石油行业的表现、伊朗回归石油市场、中国需求的增幅、沙特备用产能十分吃紧、以及政治性石油风险溢价可能重新出现，比如本周末沙特受到导弹袭击。

“如果价格回到每桶70美元，美国产量就会回升。同时，假如中国放慢储油，市场将瞬间变成极度的供应过剩，”IHS Energy高级主管Jamie Webster说。他也是长期观察OPEC的人士。

美国活跃钻机数(rig count)在过去几个月因企业减少投资而大幅下降，但迄今为止，却还没有转化为产量骤减。

市场对未来美国产量的预估相当分歧。有像BP集团前任首席执行官海沃德(Tony Hayward)这种非常悲观的；也有例如康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)执行长Ryan Lance，他上周在OPEC维也纳会议上称美国页岩油产量“将保持现状。”

鉴于美国油井视油价变动而或开或关，而且裂解技术每向前一步，其制造成本就益发便宜。美国页岩油已成为困扰OPEC的长期问题，将使得OPEC未来对市场的估算更加复杂难测。

更糟的还在后面。

“毫无疑问，(裂解)技术将会在全世界到处被复制应用，”国际能源署(IEA)总干事范德胡芬上周在OPEC会议中说。

**中国需求变数**

尽管中国不致在短期内量产页岩油，但中国今年需求意外增加抑或减少的可能性却被大幅低估。

沙特相信其策略奏效，若说其中缘由，主要还是归功于石油需求明显成长，可以协助平衡供给过剩的市场。

“我们需要知道中国潜藏需求所带来的难题，中国有两类需求--即正常需求及策略库存。而后者不会永远存在，”Webster表示。

欧美需求亦意外增加，欧陆第一季柴油需求激增7%。但这种情况会持续多久仍不得而知。

贸易商贡渥(Gunvor)研究主管David Fyfe指出，西方国家与伊朗即将就核问题达成协议，对OPEC来说可能就是最大的未知数。

鉴于对伊朗明年石油额外供应的预期从零到每日100万桶不等，OPEC有可能面临另一段油价疲软期，而这将是一些实力偏弱的成员国无法承受之痛。

“所以OPEC将不得不开始重新审视其生产纪律，”Fyfe称。

**“零风险溢价”**

另一位OPEC长期观察人士、PIRA智库创始人Gary Ross称，他认为投资放缓将令供应收紧，因此市场将朝着对OPEC有利的方向发展。

“从市场细分表现来看，不仅短期价位过低，长期的价位也太低。这表明当前油市不需要更多供应。但假以时日，市场迟早会收紧，”他表示。

知名油市看涨人士Astenbeck Capital主管Andy Hall在发给投资者的一封信中表示，他认为今年全球油市需求增长规模有望接近每日200万桶，而不是“主要预测机构所预期的”100万桶。

与此同时，沙特阿拉伯国内也需要消耗更多原油，以满足夏季高峰需求，届时其闲置产能将基本降至零，Hall称。“而目前油价的地缘政治风险溢价顶多为零”。(完)

(编译 郑茵/李婷仪/龚芳/刘秀红；审校 蔡美珍/高琦/李爽/孙茉莉)

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