版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 11日 星期五 07:23 BJT

OPEC和非OPEC国家正在研究委内瑞拉召开峰会的提议--卡塔尔

路透多哈9月10日 - 卡塔尔能源部长Mohammed al-Sada周四表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC国家正在研究委内瑞拉的提议，即召开国家元首峰会以解决低油价问题。

“各个国家正在研究这一提议，如果OPEC和非OPEC国家响应的话就OK...不过目前尚在研究阶段。”

OPEC成员国委内瑞拉一直力促要采取措施解决低油价问题，油价目前每桶不足48美元，尚不到2014年6月的一半。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐