OPEC月报：OPEC增产令供应过剩持续 尽管需求上升

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二称，该组织4月原油产量进一步增加，市场供应过剩的局面持续，尽管原油需求增强，且有迹象显示OPEC容许油价下跌以迫使其他原油生产国减产的策略起效。
OPEC周二在月报中称，预计今年对该组织的原油需求将比上次预估高出每日5万桶，因非OPEC成员国供应料略为下降。
油价已较2014年6月每桶115美元下跌近一半，OPEC官员称，油价的下跌正在刺激需求。该报告小幅上调了对2015年石油需求增幅的预估，而且对需求前景持乐观态度。
“尽管一些国家今年年初增长缓慢，但全球经济增长今年可能进一步加快，从而带动今年原油需求的改善，”报告称。
OPEC月报还表示，根据第二手信息源提供的数据，4月OPEC原油日产量为3,084万桶，此前在3月将日产量大幅提高85万桶。
沙特4月原油日产量升至1,030.8万桶，创纪录最高水准。沙特是OPEC拒绝减产决定背后的主要推动力量。
OPEC报告称，如果OPEC保持4月的原油生产速度，预料今年日原油供应过剩将达152万桶，与上月数据反映出的供应过剩规模一致。
OPEC将今年美国原油日产量增幅预估下调4万桶，至70万桶，这是OPEC令对手减少供应策略起效的一个迹象。OPEC还将所有非OPEC国家原油日供应量增幅预估维持在68万桶不变。
“下调2015年(产量)增长预估的主要原因是，低油价预期、北美活跃钻机数量减少、美国钻探许可下降以及国际油企2015年支出计划降低，”OPEC报告指出。(完)
(编译 汪红英/杜明霞；审校 张荻/白云)
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