版本:
中国
国际财经 | 2015年 5月 13日 星期三 08:02 BJT

OPEC月报：OPEC增产令供应过剩持续 尽管需求上升

路透伦敦5月12日 - 石油输出国组织(OPEC)周二称，该组织4月原油产量进一步增加，市场供应过剩的局面持续，尽管原油需求增强，且有迹象显示OPEC容许油价下跌以迫使其他原油生产国减产的策略起效。

OPEC周二在月报中称，预计今年对该组织的原油需求将比上次预估高出每日5万桶，因非OPEC成员国供应料略为下降。

油价已较2014年6月每桶115美元下跌近一半，OPEC官员称，油价的下跌正在刺激需求。该报告小幅上调了对2015年石油需求增幅的预估，而且对需求前景持乐观态度。

“尽管一些国家今年年初增长缓慢，但全球经济增长今年可能进一步加快，从而带动今年原油需求的改善，”报告称。

OPEC月报还表示，根据第二手信息源提供的数据，4月OPEC原油日产量为3,084万桶，此前在3月将日产量大幅提高85万桶。

沙特4月原油日产量升至1,030.8万桶，创纪录最高水准。沙特是OPEC拒绝减产决定背后的主要推动力量。

OPEC报告称，如果OPEC保持4月的原油生产速度，预料今年日原油供应过剩将达152万桶，与上月数据反映出的供应过剩规模一致。

OPEC将今年美国原油日产量增幅预估下调4万桶，至70万桶，这是OPEC令对手减少供应策略起效的一个迹象。OPEC还将所有非OPEC国家原油日供应量增幅预估维持在68万桶不变。

“下调2015年(产量)增长预估的主要原因是，低油价预期、北美活跃钻机数量减少、美国钻探许可下降以及国际油企2015年支出计划降低，”OPEC报告指出。(完)

(编译 汪红英/杜明霞；审校 张荻/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐