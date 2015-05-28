OPEC预计对手仍将在低油价下增产 供应过剩问题犹存

路透伦敦5月28日 - 石油输出国组织(OPEC)在今年最重要且最详细的报告中表示，尽管油价偏低，但北美页岩油热潮仍不减，表明全球供应过剩局面可能还会再持续两年。

根据路透所见到的OPEC长期战略报告草案，非OPEC产油国的原油供应量预计至少在2017年前都会增加。OPEC下周将在维也纳召开政策会议。

全球原油需求迟滞，意味着2017年OPEC原油需求料将从2014年的每日3,000万桶降至2,820万桶，实际上这给了OPEC两个选择：要么削减当前每日3,100万桶原油的产量，要么准备容忍更长久的低迷油价。

“自2014年6月以来，油价大幅下跌，甚至触及比2008年危机时还低的水准，然非OPEC产油国的原油供应仍有些许成长，”OPEC报告表示。

布兰特原油期货LCOc1已自2014年6月的每桶115美元崩跌，主要是因为美国页岩油热潮、及OPEC去年11月的不减产决定，导致原油供应充沛。

相反，OPEC选择增加供应以便夺回市场份额，排挤成本较高的竞争对手。

但事实已证明，页岩油生产要比许多人最初预想的更具韧性。

“一般来说，就已经投产的非OPEC国家的油田而言，即便是严峻的低价环境也不会导致减产，因为高成本生产商将设法弥补部分运营成本，”OPEC的报告称。

“对于将来非OPEC石油生产来说，只有预期长期内油价低于生产的边际成本，才可能阻止非OPEC国家大举开采。从相当长的时期来看，石油企业投资上游项目的经济门槛可能反映了他们的长期油价预期。”

报告还称，自1990年以来，大部分关于非OPEC国家未来石油供应的预估比较悲观，并且通常是错误的，“例如，曾经估计非OPEC国家的石油产量在1990年代初期触顶，然后下降”。

OPEC每五年公布一次长期战略报告。2010年的报告未提及页岩油是强有力的竞争对手，这凸显出过去几年石油市场已经发生了巨大改变。

该报告由OPEC设在维也纳的研究团队完成，通常会提醒其中包含的任何结论并非明确表达OPEC或任何成员国的最终立场。

**调节生产者**

过去数十年，OPEC通过调整产量来平衡需求的能力，已为自己赢得调节生产者(swing producer)的称号。但长期报告表明，如今致密油正扮演这个角色。

“北美页岩油业者在很大程度上导致非OPEC供应成长模型近期发生结构性改变，最终这可能成为一个转折点(例如：计划项目前置时间缩短，以及短期价格较大的灵活性)，”该报告表示。

报告也称，更便宜的致密原油、页岩气以及油砂萃取新技术，将确保每年增幅达到6%，并为直至2035年的能源产量增长做出45%的贡献率。

“技术改善、成功探勘以及现有油田恢复状况提速，能够让全球能源基础提升至远高于以往预期的水准...全球液态资源足以满足未来数十年预期的需求增长，”报告表示。

“由于几个耳熟能详的产地剩下的石油数量仍相当可观，因此对全球蕴藏量正在耗尽的预估，已经被能够发掘比以往任何时候更多石油的预期所取代，”报告表示。

该报告称，到2019年，OPEC原油2,870万桶的日供应量，仍将低于2014年；对OPEC原油的需求要到2018-2019年之后才会开始增加，至2040年达到将近4,000万桶的日供应量。(完)

(编译 戴素萍/王兴亚/陈宗琦；审校 许娜/郑茵/李爽)

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