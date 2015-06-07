焦点：OPEC维持产量目标不变 供应过剩疑虑犹存

图为利比亚El Sharara油田的管线。 REUTERS/Ismail Zitouny

路透维也纳6月5日 - 石油输出国组织(OPEC)周五决议未来六个月继续维持产出目标不变，无视对在伊朗等部分成员国伺机增加出口之际，油价可能再度下挫的警告。

沙特阿拉伯石油部长欧那密在没有遇到明显异议的情况下决定，OPEC维持当前的产量上限不变，继续支持去年底实施的不再以减产维持高油价的休克疗法。

欧那密称，OPEC定于12月4日召开下次会议。

油价1月触及每桶45美元的六年低点后，已反弹逾三分之一，在维也纳开会的官员们认为几乎没有理由去调整重振了全球石油消费增长，并抑制了美国页岩油热潮的策略。

“会议气氛友善得让人意外。”喜形于色的欧那密在会后告诉记者。

OPEC决议公布后，油价每桶上涨近1美元，缩减了部分周线跌幅。此前油价下跌，是因为有报导称，OPEC没有像少数分析师建议的那样上调产量上限，以追平当前实际要高得多的产量水平。

周五的决议推迟了有关未来几个月料将出现的几个棘手问题的讨论，因伊朗和利比亚等成员国经过几年减产后，可能将重新增产。

伊朗石油部长尚甘尼曾承诺敦促OPEC提出保证，一旦西方放松制裁，其他成员国将为伊朗腾出空间，让它得以每天最多增加100万桶的供应。但多数与会代表认为伊朗没什么理由目前就挑起纷争。

“等有产量了，这个问题自己就会迎刃而解。”一名OPEC代表告诉路透。根据许多分析师的看法，那到2016年之前可能都不会发生。这些分析师多质疑伊朗到底能以多快的速度摆脱制裁，从而获准出售更多原油。

仍饱受内战蹂躏的利比亚冀望，如果重要港口恢复运作，就会将日产量在9月提高一倍至约100万桶；不过过去他们曾努力过，却无法让出口维持复苏态势。

美国原油本周可能录得3月以来首次周线下滑，因交易商在权衡实货市场状况的恶化。但油价距离低点仍已回升了15美元，部分分析师预期未来将进一步上扬。

“市场走势倾向有利OPEC。”PIRA Energy Group执行董事长Gary Ross博士表示。“油价正在激起强劲的需求成长和放缓的资本投资。这是沙特策略的目的，也确实有效。”

OPEC秘书长巴德里在会后对记者表示，他认为油市“非常正面”。

“经济正在成长，需求也在上升。我们认为非OPEC国家供应增长的情况已不如以前了。”巴德里说。

根据路透数据，过去一年间的多数时候，OPEC的实际日产量都超过设定的3,000万桶上限，5月更是达3,120万桶的三年最高水准。

本次会议议程中特别值得注意的地方是，没有推动限制产出的努力--甚至连委内瑞拉等立场强硬的国家也没有提到这点。每桶低于100美元的油价将使委内瑞拉面临严重的预算问题。

尽管各国石油部长本周保持一如既往的乐观态度，但部分分析师看到乌云开始聚集。

“市场显示供应过剩，OPEC的油门又踩到了最大。”华盛顿的谘询机构The Rapidan Group创办人及总裁Bob McNally称。他表示布兰特原油可能跌回每桶50美元。

美国页岩油产量转跌图表：link.reuters.com/wyh84w

沙特石油产出图表：link.reuters.com/ted54w

OPEC石油供应/需求图表：link.reuters.com/tyv52w

美国活跃采油钻机数量图表：link.reuters.com/dyc93w

(完)

(编译 张若琪 审校 白云)

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