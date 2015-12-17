焦点：供应过剩料持续 OPEC产油国看空2016年油价

路透迪拜/伦敦12月16日 - 石油输出国组织(OPEC)产油国预计，2016年油价明显上涨的可能性不大，原因是届时伊朗的额外产量可能加剧供应过剩，而且产油国自愿限产的希望仍然渺茫。

包括海湾成员国在内的OPEC代表称，尽管全球石油需求进一步增长，而且过去18个月油价腰斩过半导致非OPEC供应受抑，但油价上涨时机尚未到来。

一些成员国认为，油市到2017年将更为均衡，尽管他们预期，在市场情绪影响大于基本面的情况下，油市面临的更多压力，可能会导致油价先下探测试30-40美元的中段水平，然后明年下半年缓慢反弹。

日前OPEC会议上未能就产量上限达成一致，因此这些最新评论表明，OPEC代表正在降低对油市回升的预期。今年8月，OPEC海湾国家代表还期望油价12月时能反弹至60美元。

“明年上半年，供过于求以及围绕伊朗供应的担忧将令油价承压，”一主要产油国的OPEC代表称。

“照当前低位看，我认为明年一整年要预测布兰特油价高于40-45美元都很难。我不认为它会触及60美元。”

继OPEC在12月4日会议上继续坚持已执行一年的靠高产护卫市占率，挤走高成本竞争对手的策略后，布兰特原油周一更是跌至每桶36.33美元，为2008年12月爆发金融危机以来最低。

OPEC的一位代表称：“在这样的市况下实在乐观不起来，尤其现在布兰特油价跌破了每桶39美元。”

“我认为2016年的日子也不会比今年好过，平均油价最多在50美元，除非OPEC采取减产措施，但这不太可能。”

**上半年过后油价会回升？**

全球石油供给真的有些过多，据OPEC数据暗示，每日供给过剩量超过200万桶，这还没有算上一旦西方解除对伊朗的制裁后，伊朗原油涌入市场。

不过上述消息人士亦预期，明年下半年全球石油库存将开始减少，这将会给年底的油价带来更多支撑。

他们称，来自美国页岩油等高成本产油商的供给，尽管到现在的表现还颇具韧性，但预期明年它们的供给也将更快速减少，因很多油企已经在亏本运营。

“我们把赌注压在高成本石油生产商削减过剩供应上，”第三位OPEC的消息人士说。“2017年更有希望为市场提供一定支撑。”

“但我们还需要监控伊朗的出口情况。该国何时能够增产，”这位消息人士说，并称他预计到2017年油价将升至每桶50-60美元区间。

OPEC预计2016年全球石油需求将增长125万桶/日，由于受到油价崩跌的打击，非OPEC石油供应将下降约40万桶/日，从而使过剩的供应较今年减少逾一半，至约90万桶/日。

但伊朗石油供应增加可能抵消非OPEC产油国减产的影响。伊朗政府计划在明年制裁解除后，将石油产量增加至少100万桶/日，大约占到全球石油供应的1%，不过市场对于伊朗到底能增产多少，以及何时开始增产仍持怀疑态度。

另外两名OPEC代表也寄望油市将在明年上半年后走强。其中一位代表说，到2017年初市场开始恢复平衡时，布兰特油价或许会升至每桶60美元上方。

另一位代表则表示，他预计明年油价依然疲软，布兰特油价将在每桶40-45美元左右，到2016年底将升向每桶50-60美元区间。(完)