OPEC秘书长敦促非OPEC国家协同应对原油过剩局面

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透伦敦1月25日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称，OPEC和非OPEC产油国需共同致力于应对全球供应过剩局面，以使油价回升并启动新油气田的投资。
“市场解决过剩问题至关重要。可以从之前的周期中看出，一旦这种过剩局面开始消退，油价就开始上涨，”他在伦敦一次会上表示。
“考虑到这种局面是怎样形成的，应当将此视为需由OPEC和非OPEC国家共同解决的问题。是的，OPEC去年生产了一些额外供应，但额外供应中的多数都来自于非OPEC生产国。”
他表示，所有主要产油国坐下来找出一个解决方案，这是非常重要的，因为市场需要看到库存降至能让油价反弹和投资回归的水平。
“当前环境令这种前景面临风险。在当前油价水平，很显然并不是全部必要的未来投资都可行。”（完）
(编译 刘秀红/高琦 审校 王洋/李春喜)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透东京1月19日 - 亚股周四下滑，美元反弹，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦暗示美联储准备走上升息道路。
商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。