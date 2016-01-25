OPEC秘书长敦促非OPEC国家协同应对原油过剩局面

路透伦敦1月25日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周一称，OPEC和非OPEC产油国需共同致力于应对全球供应过剩局面，以使油价回升并启动新油气田的投资。

“市场解决过剩问题至关重要。可以从之前的周期中看出，一旦这种过剩局面开始消退，油价就开始上涨，”他在伦敦一次会上表示。

“考虑到这种局面是怎样形成的，应当将此视为需由OPEC和非OPEC国家共同解决的问题。是的，OPEC去年生产了一些额外供应，但额外供应中的多数都来自于非OPEC生产国。”

他表示，所有主要产油国坐下来找出一个解决方案，这是非常重要的，因为市场需要看到库存降至能让油价反弹和投资回归的水平。

“当前环境令这种前景面临风险。在当前油价水平，很显然并不是全部必要的未来投资都可行。”（完）