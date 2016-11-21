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亚洲 | 2016年 11月 22日 星期二 01:55 BJT

标题新闻：利比亚OPEC理事称为期两日的OPEC专家会议首日进展顺利，会议旨在敲定减产计划细节

石油输出国组织(OPEC)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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