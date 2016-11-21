OPEC专家会议讨论产量计划 与会人士称已取得进展

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透维也纳/迪拜11月21日 - 石油输出国组织(OPEC)消息人士周一称，OPEC专家在两天会议的首日中，在减产计划的细节方面已取得进展，部分人士对最终达成协议的可能性表达乐观态度。
第二场高级别委员会(High Level Committee)会议是在0930 GMT开始的。该委员会是技术性机构，主要由OPEC理事以及各国代表组成。
与会代表们在OPEC的维也纳总部开会近八个小时之后现身，其中部分人士对记者表达乐观的评论。会议将在周二0900GMT继续进行。
“我们在讨论，我们没有争执，”利比亚的OPEC理事Mohamed Oun说，当被问及这一天是否进展顺利时，他回答“是”。
另一位OPEC代表稍早说取得了“一些进展”，第三位代表说他对OPEC 11月30日维也纳会议将达成最终协议持乐观看法。
第四位消息人士表示，伊朗“有些顾虑”，但讨论仍在继续，相信11月30日会达成协议。
摆在该委员会面前的关键问题是，如何分摊9月OPEC达成的减产协议。这是2008年来首个OPEC减产协议，提议将日产量削减至3,250-3,300万桶以提振油价。
Oun表示，该委员会尚未确定各个成员国的限产规模。
协议可能面临挫折，因伊拉克要求豁免，而伊朗、利比亚和尼日利亚原油产量曾因制裁或冲突下降，因此希望增产。
10月举行的第一场高级别委员会未能达成协议。不过最近几天，OPEC距离达成减产协议更近一步，多数成员国准备给予伊朗在产量方面较大灵活性。
该委员会不会就政策作出决定，但会给11月30日OPEC部长级会议提供建议。(完)
(编译 李婷仪/杜明霞；审校 张涛/张荻)
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