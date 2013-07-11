明年OPEC所占全球市场份额将萎缩

* 2014年全球石油日需求料取得2010年以来最大涨幅

* 美国将带动非OPEC石油产量扩张

* 2014年对OPEC原油的日需求将较上年减少25万桶

* IEA周四将公布需求报告

路透伦敦7月10日 - 随着美国页岩油供应增加，到2014年石油输出国组织(OPEC)在全球油市所占份额将会萎缩，难以受益于四年来最快的全球石油需求增长。

OPEC在月报中预计，2014年全球对其原油日需求的均值将为2,961万桶，较2013年减少25万桶，比6月日产量低77万桶。

“这将意味着，已处高位的全球原油库存会变得更多，”OPEC谈到明年市场前景时表示。

该报告进一步表明，从页岩中提取石油和天然气的技术将帮助降低对OPEC产出的依赖。由于石油产量增加，OPEC将更难在不承受油价破百风险的情况下，继续维持目前的高产出速度。每桶100美元是OPEC乐见的油价水准。

OPEC还预计，经济成长步伐加快将推动石油需求在明年复苏。该机构称，2014年全球石油日需求将增加104万桶，创下2010年以来最高增幅。

受美国供应进一步增长带动，非OPEC原油日供应的增速将比全球原油需求增长还快，达到114万桶，每三桶石油中将有两桶是非OPEC的供应。

美国页岩能源能的蓬勃发展抑制了自尼日利亚和阿尔及利亚等OPEC成员国的进口。OPEC预计美国石油日产量明年将增长56万桶至1,133万桶，为非OPEC成员国中最大升幅。

“在投资增加的背景下，2014年前景受到陆上石油产出料良性趋紧的支撑，”OPEC报告称。“2013年，石油开采活动继续改善。”

继起初没有看重页岩之后，OPEC现在更密切关注其影响了。在5月31日召开的上次会议上，OPEC石油部长们拨出一些时间来就页岩话题进行讨论，并成立了专门研究页岩的委员会。

OPEC的报告时本月三份石油供求预估中的第二份。美国能源资料协会(EIA)周二公布报告，将2014年全球需求增幅预估调高5万桶/日，达到124万桶/日。国际能源署将于周四公布其报告内容。(完)

(编译 王翔琼/石冠兰 审校 隋芬/王洋)

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