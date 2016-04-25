阿联酋支持OPEC在稳定油市中的作用--能源部次长

路透阿布扎比4月25日 - 阿联酋能源部次长Matar al-Neyadi周一表示，阿联酋支持石油输出国组织(OPEC)在稳定油市中的作用。

“阿联酋继续大力支持OPEC在稳定油市进程中的作用，我们相信OPEC在保护产油国利益方面将继续发挥决定性的作用，”Matar al-Neyadi在阿布扎比举办的一次会议上称。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)市场营销和精炼部门主管Abdullah Salem al-Dhaheri在同一会议上表示，油市短期内将仍不稳定，但将会在下半年恢复平衡。(完)