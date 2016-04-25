阿联酋支持OPEC在稳定油市中的作用--能源部次长

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透阿布扎比4月25日 - 阿联酋能源部次长Matar al-Neyadi周一表示，阿联酋支持石油输出国组织(OPEC)在稳定油市中的作用。
“阿联酋继续大力支持OPEC在稳定油市进程中的作用，我们相信OPEC在保护产油国利益方面将继续发挥决定性的作用，”Matar al-Neyadi在阿布扎比举办的一次会议上称。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)市场营销和精炼部门主管Abdullah Salem al-Dhaheri在同一会议上表示，油市短期内将仍不稳定，但将会在下半年恢复平衡。(完)
(编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)