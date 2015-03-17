OPEC月报：低油价对美国石油产出的冲击将在今年后期体现出来

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦3月16日 - 石油输出国组织(欧佩克，OPEC)周一称，美国石油产出将在2015年后期开始受到冲击，表明油价跌势对页岩油热潮的影响将需要一段时间才会体现出来。
OPEC在月报中维持对今年非OPEC国家的供应预测不变，但称美国致密油产出可能受到抑制，致密油就是页岩油。
“致密油厂商知道页岩油油井每年在以60%的幅度减少，这一降幅只能通过钻探新井得到弥补，”OPEC月报称。
“随着钻井活动因为成本高昂和油价可能持于低位而减少，可以预计产量将减少，有可能在2015年后期出现这个情况。”
OPEC在月报中维持对2015年全球石油需求增长预估不变，基本没有改变对今年OPEC原油需求的预估。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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