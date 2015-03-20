OPEC海湾成员国要与美国页岩油打一场持久的价格战

图为巴林麦纳麦以南一处油气田的一台抽油机。 REUTERS/Hamad I Mohammed

路透迪拜3月19日 - 石油输出国组织(OPEC)海湾成员国认为，美国页岩油开采正在放缓，但不足以令OPEC在6月会议上改变政策，也不会阻止油价可能进一步下跌。

海湾消息人士称，与咨询人士对最新数据的研究发现，美国实际的石油产量难以被压制。

消息人士表示，不要低估石油行业的适应能力：可以削减成本、重组和整合，但需要时间。

OPEC海湾成员国的一位消息人士称，“2015-16这两年还是个未知数，所有人都在讨论供应紧俏的经济影响，但没人确定...等等看吧。”

科威特石油部长周四表示，OPEC除了维持政策不变外没有其他选择，重申了该国认为OPEC可能按兵不动的观点。

近几个月美国钻机数量大幅减少，产量增长放缓，但许多美国生产商认为，油价下跌将有助于提高效率，产量也不会大幅下滑。

OPEC的海湾成员国认为，可能需要一直等到2016年，但分析师表示，低油价的影响力很强大。

“你必须给其发挥作用的时间，我认为沙特将准备等到油价发挥魔力的那一天。油价一定会发挥其影响力。”纽约石油谘询机构PIRA执行董事长暨创办人Gary Ross表示。

**页岩油展现韧性**

不过万一美国石油生产商展现较强的韧性，则供应过剩的情况有可能持续，而且如果西方大国与伊朗在今年就核计划达成协议，最终允许伊朗增加石油出口，那么供应过剩的情况甚至会加剧。

“尽管钻机数量大幅下滑，但我们应该会看到美国供应增长将继续维持几个月的时间，”经济谘询机构Medley Global Advisors的Yasser Elguindi表示。

OPEC的海湾成员国对于油价崩跌的程度感到意外。

OPEC代表与观察人士表示，他们认为油价可能跌到每桶70美元，大不了60美元，而这应足以让高成本石油生产商减产，然后油价在2015年下半年逐步回升。

但部分OPEC消息人士仍抱持怀疑态度。他们表示，油价可能必须跌到每桶40美元，然后在这个价位维持三年之久，才能对北美的非传统石油生产产生实质冲击，同时吸收市场中的过多供应。

“致密油(页岩油)并不会因为油价下跌一、两个月就受到冲击。仍然处于和过去一样的波动模式，有升有降，”另一名OPEC消息人士表示。(完)

(编译 张荻/陈宗琦；审校 戴素萍/张涛)

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