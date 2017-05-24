对OPEC平衡油市计划而言 白宫售油提案或为助力而非阻力

路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。

即使国会通过白宫的预算提案，美国石油储备的出售中绝大部分还要再等几年。这样的出售时点将抑制可能刺激石油生产的高油价预期，实际上或许有助于OPEC实现其保持油市平衡的一些长期目标。

白宫希望从2018年至2027年期间，出售美国6.88亿桶原油储备中的2.7亿桶，以筹措资金。先前预算已获批的出售计划为，到2025年出售近1.9亿桶。这相当于每日6.5万桶，或者是每月一艘巨型油船的运输量。

根据白宫的提案，出售储备原油将从2018年开始，最初的出售金额为5亿美元并逐步增加，在2027年达到近39亿美元的峰值。这将导致市场供应额外增加约7.4万桶/日石油，与美国当前产量930万桶/日相比是九牛一毛。

该计划提出出售规模要逐步增加，这将会给远期原油价格带来压力，从而使得远期合约价格比近月合约更便宜。原油交易员称这种现象为“逆价差”。

OPEC和其他产油国的减产努力才刚刚开始拉低供应。但高盛分析师在本周的报告中称，OPEC需要采取更多措施来平衡市场；其还必须推动市场从目前的正价差转为逆价差。

否则，美国页岩油厂商将有动力来维持产出在纪录水平，向市场供应更多原油，并降低OPEC的市场份额。如果出售战略储备原油给远期期货合约带来压力，那么页岩油厂商增加钻机数量的意愿将下降。

“如果把这些石油储备重新推向市场，那么较长期来看，会给油价带来压力，”RBC Capital Markets全球能源策略主管Michael Tran表示。“鉴于将来出售战略石油储备的规模实际上会出现波动，所以会抑制或减缓油价迅速上涨。”

尚不确定国会是否会批准特朗普的预算案。另外，美国作为国际能源署(IEA)成员国，其库存水平需相当于至少90天的净进口量。据美国能源部，截至10月，其库存规模相当于142天的净进口量。(完)