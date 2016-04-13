委内瑞拉称美国力图阻止产油国达成稳定油价的协议

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透加拉加斯4月12日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，美国力图阻挠石油输出国组织（OPEC）与非OPEC产油国之间达成旨在稳定油市的协议。他指责美国施加“堪比战争的”压力以阻止协议达成。
他在每周例行的电视节目中称：“你无法想象华盛顿施加了怎样的压力，他们的目标是让我们过去一年为OPEC和非OPEC产油国之间达成共同策略、稳定油市和油价的努力泡汤。”
“（美国）对各国政府、国家首脑施加了堪比战争的压力。”他说。马杜罗并称，美国决策者“过度痴迷于”对付俄罗斯、OPEC以及委内瑞拉的政府。
委内瑞拉政府上周称，至少有18个国家已确认将参加周日召开的多哈哈会议，目标是产油国之间达成共识，以稳定油价。
自2014年中期以来原油价格已重挫近60%，对委内瑞拉冲击尤其大，因该国几乎所有的外汇收入都来自石油。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。