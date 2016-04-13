委内瑞拉称美国力图阻止产油国达成稳定油价的协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯4月12日 - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，美国力图阻挠石油输出国组织（OPEC）与非OPEC产油国之间达成旨在稳定油市的协议。他指责美国施加“堪比战争的”压力以阻止协议达成。

他在每周例行的电视节目中称：“你无法想象华盛顿施加了怎样的压力，他们的目标是让我们过去一年为OPEC和非OPEC产油国之间达成共同策略、稳定油市和油价的努力泡汤。”

“（美国）对各国政府、国家首脑施加了堪比战争的压力。”他说。马杜罗并称，美国决策者“过度痴迷于”对付俄罗斯、OPEC以及委内瑞拉的政府。

委内瑞拉政府上周称，至少有18个国家已确认将参加周日召开的多哈哈会议，目标是产油国之间达成共识，以稳定油价。