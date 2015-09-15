委内瑞拉总统马杜罗称应该召开OPEC成员国首脑会议

路透加拉加斯9月14日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一表示，现在是时候举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，同时他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。

但OPEC的中东国家面临愈演愈烈的竞争，承诺维持高产量以保卫市场份额。迄今为止，这些国家一直坚持这一决定，尽管委内瑞拉等其它OPEC成员国呼吁中东国家削减过多的产量。(完)