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国际财经 | 2015年 9月 15日 星期二 09:00 BJT

委内瑞拉总统马杜罗称应该召开OPEC成员国首脑会议

路透加拉加斯9月14日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一表示，现在是时候举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，同时他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。

但OPEC的中东国家面临愈演愈烈的竞争，承诺维持高产量以保卫市场份额。迄今为止，这些国家一直坚持这一决定，尽管委内瑞拉等其它OPEC成员国呼吁中东国家削减过多的产量。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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