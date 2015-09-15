委内瑞拉总统马杜罗称应该召开OPEC成员国首脑会议

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透加拉加斯9月14日 - 委内瑞拉总统马杜罗周一表示，现在是时候举行石油输出国组织(OPEC)成员国首脑会议，同时他将向OPEC提交该国制定的提振油价计划。
但OPEC的中东国家面临愈演愈烈的竞争，承诺维持高产量以保卫市场份额。迄今为止，这些国家一直坚持这一决定，尽管委内瑞拉等其它OPEC成员国呼吁中东国家削减过多的产量。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
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路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。