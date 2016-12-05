OPEC与非OPEC国家12月10日将于维也纳开会落实减产--消息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透迪拜12月3日 - 两位消息人士周六对路透表示，石油输出国组织(OPEC)将在12月10日于维也纳和非OPEC国家开会，以敲定全球石油限产协议。
这两位OPEC消息人士稍早称，该会议将在俄罗斯首都莫斯科举行，但稍后表示计划有所改变。
OPEC本周同意从1月开始减产约120万桶/日，藉此降低全球过剩供应并拉抬油价。
OPEC希望非OPEC国家将能贡献减产60万桶/日。俄罗斯曾表示，其将减产约30万桶/日。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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