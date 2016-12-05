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国际财经 | 2016年 12月 5日 星期一 09:03 BJT

OPEC与非OPEC国家12月10日将于维也纳开会落实减产--消息

路透迪拜12月3日 - 两位消息人士周六对路透表示，石油输出国组织(OPEC)将在12月10日于维也纳和非OPEC国家开会，以敲定全球石油限产协议。

这两位OPEC消息人士稍早称，该会议将在俄罗斯首都莫斯科举行，但稍后表示计划有所改变。

OPEC本周同意从1月开始减产约120万桶/日，藉此降低全球过剩供应并拉抬油价。

OPEC希望非OPEC国家将能贡献减产60万桶/日。俄罗斯曾表示，其将减产约30万桶/日。(完)

(编译 戴素萍 审校 郑茵)

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