焦点：OPEC减产之际 交易商将欧洲原油送往亚洲进行套利

路透新加坡1月11日 - 欧洲及中国交易商本月从北海和阿塞拜疆运往亚洲的原油达2,200万桶，创下纪录新高，试图填补石油输出国组织(OPEC)减产后可能出现的任何供应缺口。

路透石油贸易流向数据显示，超过1,100万桶北海福尔蒂斯原油已在亚洲卸货、或正在运往亚洲途中，另外从阿塞拜疆运出的Azeri原油则达创纪录的1,100万桶。

出口数量创纪录之际，各界预期OPEC减产以支撑油价，将造成中东原油供应吃紧。

眼见有机会向亚洲销售北海原油以进行套利，根据行业消息人士及路透数据，由贸易商维多(Vitol)及摩科瑞(Mercuria)，欧洲石油业巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)，以及中国炼油业者联合石化(600028.SS)承租的七艘超级油轮，已经将欧洲原油运交给中国和韩国，或是将在本月到货。

“亚洲需要石油，而欧洲有石油。OPEC减产推动油价上涨，现在将欧洲石油运往亚洲有利可图了，”一名了解交易情况的资深交易员称。由于不被允许向媒体发表意见，该交易员要求匿名。

OPEC在12月达成协议，同意2017年上半年减产120万桶/日。减产协议推动迪拜原油较布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)的指标价格走高，从而使得亚洲能够从大西洋盆地取得价格更有竞争力的原油供应。

布兰特原油期货持续呈现正价差，也让交易商得以锁定远航原油船货的获利。

将北海福尔蒂斯原油(Forties)从装运港口英国霍德角港口(Hound Point)运至北亚地区客户如日本、韩国和中国，大概需要六周的时间。

**争抢亚洲市场**

这些协议凸显了已同意减产的OPEC及包括俄罗斯和阿曼在内的其他产油国面临的困境。

虽然减少供应可能会暂时提升油价，但也给西方油企等其它生产商提供了补上空位、向亚洲售油的机会。亚洲是全球需求最大的地区。

“市场真正的主战区在苏伊士以东，”新加坡能源咨询公司JTD Energy Services主管John Driscoll说，指的是许多油轮在欧洲、中东及亚洲之间运输石油的必经之道苏伊士运河。

汤森路透Eikon贸易往来数据显示，目前向亚洲运送欧洲石油的船舶，已装船1,100万桶福尔蒂斯(Forties)原油，刷新2015年12月创下的1,000万桶的纪录。

该数据显示，还会有更多的石油到来。2月还会有两艘超大型油轮(VLCC)抵达北亚，每艘载有200万桶福尔蒂斯原油。此外，已被临时预定的三艘超大型油轮将于本月装油，并会在3月至4月期间抵达亚洲。(完)