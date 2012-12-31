欧洲个股: 欧宝或将在2013年减产逾10%--报载

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透法兰克福12月30日 - 德国镜报周日报导称,通用汽车(General Motors) 旗下欧洲公司欧宝(Opel)计划于2013年减产逾10%,因欧洲汽车市场疲弱.
报导称,处于亏损状态的欧宝计划2013年在欧洲仅生产84.5万辆汽车.但该报并未指明消息来源.
据已公布数据,2011年该公司的欧宝及英国沃克斯豪尔(Vauxhall)分厂共生产了119万辆汽车.2012年相关数据将在来年发布.
欧宝发言人对其生产计划拒绝置评,仅表示,"我们希望在2013年保持欧洲市场份额稳定."
保持市场份额稳定或意味着销量下降,因欧洲汽车市场处境艰难.
根据欧洲汽车工业协会(ACEA)数据,今年1-11月欧洲汽车整体销量较上年同期萎缩7.2%.多数分析师预测2013年欧洲汽车销量将进一步下滑.
据该协会数据,欧宝2012年前11个月市场份额为6.8%.(完) (编译 王湄; 审校 程琳)
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