欧洲个股: 欧宝或将在2013年减产逾10%--报载

路透法兰克福12月30日 - 德国镜报周日报导称,通用汽车(General Motors) 旗下欧洲公司欧宝(Opel)计划于2013年减产逾10%,因欧洲汽车市场疲弱.

报导称,处于亏损状态的欧宝计划2013年在欧洲仅生产84.5万辆汽车.但该报并未指明消息来源.

据已公布数据,2011年该公司的欧宝及英国沃克斯豪尔(Vauxhall)分厂共生产了119万辆汽车.2012年相关数据将在来年发布.

欧宝发言人对其生产计划拒绝置评,仅表示,"我们希望在2013年保持欧洲市场份额稳定."

保持市场份额稳定或意味着销量下降,因欧洲汽车市场处境艰难.

根据欧洲汽车工业协会(ACEA)数据,今年1-11月欧洲汽车整体销量较上年同期萎缩7.2%.多数分析师预测2013年欧洲汽车销量将进一步下滑.