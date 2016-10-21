中国9月开放式债基规模首次突破万亿元 封闭式规模环比增近三成

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月21日 - 中国证券投资基金业协会周四发布数据显示，截至2016年9月底，公募基金规模达到8.83万亿元人民币，其中开放式债券基金规模首次突破万亿元，封闭式基金规模环比增加27.6%。
基金业协会网站公布的数据显示，开放式基金9月底净值规模达83,969.40亿元。其中债券型基金同期净值规模达到11,471.10亿元，环比增长16.3%。开放式债券型基金数量9月亦增加38只。
开放式混合型基金的同期净值规模也增加不少，达到20,074.76亿元，环比增长8.1%，混合基金的数量也在9月增加了48只。
而货币基金在9月则出现份额和净值双缩水，环比分别下降2.36%和2.17%。同期开放式股票型基金的净值规模亦有缩水，达到7,161.31亿元，环比微降0.5%。
QDII（合格境内投资者）基金的净值规模同期为932.63亿元，环比增加2.6%。
封闭式基金的规模为4,362.28亿元，环比增长27.6%，数量增加17只。中国证券报援引业内人士报导称，这或许是因为大量定期开放债基设立以及打开申赎所致。（完）
完整表格请点选基金业协会网站：here
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。