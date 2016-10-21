中国9月开放式债基规模首次突破万亿元 封闭式规模环比增近三成

路透北京10月21日 - 中国证券投资基金业协会周四发布数据显示，截至2016年9月底，公募基金规模达到8.83万亿元人民币，其中开放式债券基金规模首次突破万亿元，封闭式基金规模环比增加27.6%。

基金业协会网站公布的数据显示，开放式基金9月底净值规模达83,969.40亿元。其中债券型基金同期净值规模达到11,471.10亿元，环比增长16.3%。开放式债券型基金数量9月亦增加38只。

开放式混合型基金的同期净值规模也增加不少，达到20,074.76亿元，环比增长8.1%，混合基金的数量也在9月增加了48只。

而货币基金在9月则出现份额和净值双缩水，环比分别下降2.36%和2.17%。同期开放式股票型基金的净值规模亦有缩水，达到7,161.31亿元，环比微降0.5%。

QDII（合格境内投资者）基金的净值规模同期为932.63亿元，环比增加2.6%。

封闭式基金的规模为4,362.28亿元，环比增长27.6%，数量增加17只。中国证券报援引业内人士报导称，这或许是因为大量定期开放债基设立以及打开申赎所致。（完）

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