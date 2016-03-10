欧朋将推出内置广告屏蔽功能的浏览器

路透法兰克福3月10日（记者 Eric Auchard） - 浏览器开发商欧朋（Opera）(OPERA.OL)即将推出内置广告屏蔽功能的新版台式电脑浏览器。

加快页面加载的速度、增加隐私性和安全性以及减少上网浏览时的广告侵扰是广告屏蔽功能需求增加的原因。然而，这些功能越来越受欢迎却影响了网络广告销售的增长。

“广告屏蔽技术是一个机会，也给广告行业提个醒--注意消费者实际上在说什么，”欧朋发言人说道。

欧朋周四称，正在推出面向软件开发商和早期用户的浏览器版本，最终将在未来的电脑和手机浏览器中提供该功能。

欧朋发言人表示，该公司很大一部分营收依赖广告，同时又在产品中推出广告屏蔽控制功能，这些并不矛盾。随着不再令人厌烦、相关性和吸引力都更强的广告成为常态，人们对屏蔽广告的需求也会降低。（完）