中国网络企业开价12.3亿美元 求购挪威Opera Software

路透奥斯陆2月10日 - 中国几家网络企业已联合向挪威手机浏览器及广告企业Opera Software (OPERA.OL)提出现金收购要约，对其估值为12.3亿美元。此举意在获得更多的新兴市场客户。Opera浏览器在这些市场非常流行。

这些共同买家包括美国上市的网络搜索和安全企业奇虎360QIHU.N，以及在线与移动游戏分销商--昆仑万维(300418.SZ)。这些企业同意每股支付71挪威克朗(8.29美元)，总价是Opera预估核心获利的大约10倍。

买家中还包括金砖丝路(深圳)股权投资基金及其关联企业永联投资有限公司。这些买家声明称，最终将形成由Opera、昆仑万维、奇虎360和金砖丝路组成的移动互联网联合。

Opera周三在奥斯陆交易所收盘暴涨33.48%，报65.1挪威克朗。其手机浏览器可以替代谷歌、苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)的软件。

Opera董事长Sverre Munck对路透称，还有几家竞购方参与，但他拒绝透露它们是谁。

昆仑万维一位代表拒绝立即发表评论，而周三记者打给奇虎360的电话则无人接听。(完)