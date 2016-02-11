中国网络企业开价12.3亿美元 求购挪威Opera Software

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透奥斯陆2月10日 - 中国几家网络企业已联合向挪威手机浏览器及广告企业Opera Software (OPERA.OL)提出现金收购要约，对其估值为12.3亿美元。此举意在获得更多的新兴市场客户。Opera浏览器在这些市场非常流行。
这些共同买家包括美国上市的网络搜索和安全企业奇虎360QIHU.N，以及在线与移动游戏分销商--昆仑万维(300418.SZ)。这些企业同意每股支付71挪威克朗(8.29美元)，总价是Opera预估核心获利的大约10倍。
买家中还包括金砖丝路(深圳)股权投资基金及其关联企业永联投资有限公司。这些买家声明称，最终将形成由Opera、昆仑万维、奇虎360和金砖丝路组成的移动互联网联合。
Opera周三在奥斯陆交易所收盘暴涨33.48%，报65.1挪威克朗。其手机浏览器可以替代谷歌、苹果(AAPL.O)和微软(MSFT.O)的软件。
Opera董事长Sverre Munck对路透称，还有几家竞购方参与，但他拒绝透露它们是谁。
昆仑万维一位代表拒绝立即发表评论，而周三记者打给奇虎360的电话则无人接听。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)