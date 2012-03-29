《信报》：欧元区走出危机西班牙成新包袱

中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
（3月29日社评）
经合组织(OECD)昨天发表两份研究报告,分析欧盟和欧元区经济,并就欧元区债务问题,提议尽快扩大金融援助基金,避免危机冲霄再起.在刚把希腊债务违约”炸弹”拆除後,如今”风眼”又落在西班牙身上.可以说,西班牙已成为欧元区走出债务深潭所背负的新包袱.为了防止危机蔓延,欧盟17国财长即将在哥本哈根举行会议,商讨把救助基金扩容.本来今年7月生效的”欧洲稳定机制”(ESM),原定放贷能力有5,000亿欧罗,但如此规模显然无法令人安心.经合组织昨天建议,资金起码要达到13,000亿美元水平.
明显看到,援助基金的弹药是否充足,对维系市场信心十分重要.欧盟货币事务专员Olli Rehn也曾提出,把ESM扩容一倍至9,400亿欧罗之谱.据外媒消息,德国总理默克尔对扩容的立场有松动迹象.本周初与财长朔伊布勒一起公开表示,可以把”欧洲稳定机制”和”欧洲金融稳定工具”(EFSF)部分同时运作.合并後,救助基金规模上限由5,000亿欧罗,提高至约7,000亿欧罗之谱,但数目显然仍低於经合组织的建议.
面对西班牙险峻的经济形势,蒙蒂一针见血指出,西班牙政府大力改革劳动力市场,但控制赤字则行动迟缓,国债收益率不断攀升,很容易触发危机重现,并蔓延到意大利,的确道破了当前险境.照发展形势看,葡萄牙和西班牙经济迄今持续萎缩,两国都有可能成为”希腊第二”,需要向欧盟和国基会寻求更多援助,但基於西班牙的经济和债务规模远较葡萄牙庞大,令危机爆发的破坏力更大,摇撼”大到不能倒”的市场心理基础.上月底欧盟委员会发表报告,今年欧元区经济将萎缩0.3%,国基会及世界银行也预料欧元区今年全面衰退,但昨天经合组织”2012年欧元区经济研究”则估计,区内有0.2%的微弱正增长.但能否实现看来充满高度不确定性.在内外不利因素冲击下,西班牙经济萎缩、财政紧缩难以贯彻、高失业率、私营部门高负债率、银行业面临重重困难,看来已成当前欧元区走出债务危机的新包袱,也是危机再现的主要风险来源.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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