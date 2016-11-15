中国地方债应急预案将推动城投企业融资更规范化--中债资信

路透北京11月15日 - 中国国务院周一晚间发布地方政府性债务风险应急处置预案，对此中债资信点评称，未来将进一步推动地方政府融资举债机制规范化、透明化，从而使得城投企业融资更加规范化，需关注债务认定率低、政府财力下滑较快、城投企业基建设业务未与地方政府签订相关协议区域的城投企业的信用风险。

中债资信表示，《预案》提出对于专项债务付息支出超过当年政府性基金预算支出的10%的，必须启动财政重整计划，这意味着在不发生区域系统性风险的前提下，中央政府允许个别市县级政府债务出现违约。《预案》并突出省级政府在地方政府性债务偿还和应急处置过程中的主体作用。

以下为中债资信分析报告原文：

为落实预算法第三十五条中关于“国务院建立地方政府债务应急处置机制以及责任追究制度”的相关要求，国务院办公厅于11月14日印发了《地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（以下简称“《预案》”）。《预案》是对新《预算法》及国发【2014】43号文关于厘清政府和企业债务债权关系，完善地方政府债务风险防控机制政策的延伸和延续，是我国进一步细化地方政府债务管理及风险防控措施的体现。《预案》主要观点如下：

重申地方政府责任范围，明确各类政府性债务处置原则。《预案》强调，其所称地方政府性债务是指清理甄别认定的2014年末存量政府债务（地方政府债券和非政府债券形式的存量政府债务）和存量或有债务。而对于未被认定为政府债务的部分及2015年以后任何新增债务，由城投企业自行承担，依法实现债权人和债务人合理分担风险。

同时，《预案》明确了各类政府性债务的处置原则：（1）对于地方政府债券，地方政府依法承担全部偿还责任。（2）对于非政府债券形式的存量地方政府债务，在三年置换期内，若债权人同意政府债券置换，地方政府承担全部偿还责任；而若债权人拒绝地方债置换，三年置换期后，地方政府债务的唯一存在仅为地方政府债券，届时，该类政府债务偿还责任仍由其原债务人（如城投企业）承担，地方政府实质仅以其出资额为限承担有限责任，该类债务的偿付保障或大幅下降。此外，值得注意的是，目前现有政策并未明确纳入置换范围的城投债券置换价格，由地方政府及投资人协商确定。（3）对于或有债务，《预案》重申，存量政府担保债务和救助责任均不属于政府债务，地方政府及其部门存量违法违规担保债务及新预算法实施行后新增地方政府违法违规担保承诺形成债务，地方政府及部门均不承担偿还责任；但是《预案》沿承财预[2015]225号文精神，依法妥善处置或有债务，指出地方政府可在其担保限额内，最多承担不超过债务人不能清偿部分的1/2债务，地方政府在保留追索权的前提下，可根据具体情况实施救助。

可以说，《预案》严格界定地方政府责任范围，明晰各类政府性债务处置原则，是对新预算法、国发43号文等既定政策的重申和延续。

进一步细化新预算法及43号文的有关要求，提出风险事件分级细则及相应处置方法。政府性债务风险事件指政府无力承担政府债务的还本付息，或政府无力履行或有债务的担保、救助责任。《预案》根据风险事件的性质、影响范围、危害程度等，将其分为四级，并提出了相应的处置方法。此次风险事件分级细则及处置方法的提出，是对新预算法第三十五条关于“建立应急处置机制”的落实和细化。值得关注的几点问题如下：（1）市县级政府预计发生政府债务及或有债务风险事件的，应分别至少提前2个月及1个月向上级政府报告；（2）对于经开区管委会等县级以上政府派出机构的风险事件，应按照行政隶属关系，纳入其所属政府的总盘子统一进行监测；（3）将地方债流标纳入细则范围，省级政府连续3次以上出现地方债流标属于II级（重大）债务风险事件；（4）历史性地将“财政重整”引入我国政府债务风险处置，允许市县级政府在确有必要时启动财政重整计划，具体方式包括在加强税收征管、增加政府资源性收入（非税收入）的同时，优化支出结构、依法处置政府资产，若仍无法实现平衡则可申请省级政府救助。

需要特别指出的是，《预案》提出对于专项债务付息支出超过当年政府性基金预算支出的10%的，必须启动财政重整计划，这意味着在不发生区域系统性风险的前提下，中央政府允许个别市县级政府债务出现违约。而受房地产市场波动的影响，个别区域基金收入下滑明显，同时专项债务却仍保持较快速度增长，若未来区域土地市场仍无法改善，则此类区域不排除启动财政重整计划的可能。

突出省级政府在地方政府性债务偿还和应急处置过程中的主体作用。《预案》明确，对于地方政府债务，中央实行不救助原则，国务院有关部门在地方政府性债务处置中负有“指导”职能，省级政府对本地区政府性债务应急处置“负总责”，市、县政府按照属地原则“各负其责”。从偿还责任来看，市县级政府在采取减支、增收、处置资产等措施后仍无法实现收支平衡的情况下，可以向省级政府申请临时救助，包括代偿部分债务、加大转移支付力度、减免部分专项转移支付配套资金等，此规定突出了省级政府对辖区内政府债务问题的风险承担责任，但同时《预案》也赋予了省级政府在债务应急处置过程中更多的权力，包括决定是否收回临时救助资金，负责组织对发生风险事件的政府开展专项调查，将政府债务风险处置纳入政绩考核等。整体来看，《预案》强化了省级政府在地方政府债务偿还和应急处置中的责任，同时也为省级政府管控辖区内的政府性债务风险提供了更多更具实操性的手段。

新设政府性债务管理领导小组，明确责任追究机制。《预案》中首次提出县级以上政府要设立政府性债务管理领导小组（以下简称“管理领导小组”），统筹各个部门机构组织、协调、指挥风险事件应对工作，并明确了各机构的职责（见表1）。管理领导小组组成涉及了财政、发改、人民银行、国资、银监局等各相关部门，全方位对地方政府债务进行管理，防控债务风险，落实风险处置。

同时，《预案》也首次提出对于地方政府违反《预算法》举债和违反国发【2014】43号文政策规定提供担保的行为要进行责任追究。《预案》特别强调省级政府应将政府性债务风险处置纳入政绩考核范围以内。

需要特别注意的是，《预案》在3.4.4中关于IV级债务风险事件定义的描述中提出了政府债务本息实质性违约的概念，但并未给出具体解释，未来需进一步明确相关概念的含义及判定标准。

此次国务院办公厅牵头发布应急处置预案凸显国家对于地方政府债务管理及相关风险防控的高度重视，未来将进一步推动地方政府融资举债机制规范化、透明化，从而使得城投企业融资更加规范化。从对城投企业风险影响的角度分析，中债资信将城投企业债务分为政府债务、政府相关债务和企业债务三类进行分类分析判断城投企业信用风险，未来此三类债务的信用风险分化将加大，经政府认定的债务风险显着低于未经认定的部分，需关注债务认定率低、政府财力下滑较快、城投企业基建设业务未与地方政府签订相关协议区域的城投企业的信用风险。（完）