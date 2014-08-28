《信报》：中央放水救市不易为

（8月28日评论）

习广思

欧洲再炒放水，资金会否重回欧股？机会不细。如果资金回流得太快，对新兴亚洲股债市场或有影响，毕竟过去几个月流入区内的多是欧洲水。更令人担心的是，欧洲经济愈来愈似日本，德国国债走势正在步日债后尘，如果欧洲央行无法作出果断决定，继续见步行步的话，时间不会等人，欧洲生产力和经济增长疲弱，不排除会陷入日式迷失年代。虽然市场有放水憧憬，但经济师对欧洲经济看得颇淡。诺贝尔经济奖得主Joseph Stiglitz说，欧洲正在走日本旧路，部分欧洲国家更可以萧条来形容。

花旗利率策略师指出，PMI数据创造了疲弱经济增长和低通胀的故事，这将增加欧洲央行采取行动的可能性。分析员John Llewellyn认为，欧洲推量宽已无可避免，但规模必须大、时间要快，低增长及通缩持续长时间的话，欧洲央行可行之路便更少，情况就像当年日本一样，欧洲如果在通缩边缘拖得太久，要重燃通胀预期将更加困难。如果欧洲放水预期升温，要小心的是亚洲区资金流会否流走？有经济师认为，虽然第三季经济数据年尾才公布，量宽措施年底才会推出，但市场对放水的预期随时升温，醒目钱或会提前回流欧股。

中国方面，7月经济数据出台后，中国内地媒体以“雪崩”来形容新增信贷下跌情况，虽然市场认定中国无可选择必定加大放水力度，甚至开始有减息预期。不过，中国要加码放水，恐怕有难度。即使中国肯放水，也不代表成功刺激起经济，情况就像内房一样，在基础因素转变下，政策松绑不能扭转下行命运，只能减慢下行速度。8月将近尾声，市场不断打探8月信贷数据。中国内地8月持续流失存款，新增贷款未有明显上升。截至8月17日止，工农中建四大行新增贷款约560亿人民币。《上海证券报》指出，上周四大行新增贷款大幅增至750亿人民币，如果月底最后一个星期大幅增长的话，8月新增贷款有望保持稳定。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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