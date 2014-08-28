《信报》：中央放水救市不易为

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（8月28日评论）
习广思
欧洲再炒放水，资金会否重回欧股？机会不细。如果资金回流得太快，对新兴亚洲股债市场或有影响，毕竟过去几个月流入区内的多是欧洲水。更令人担心的是，欧洲经济愈来愈似日本，德国国债走势正在步日债后尘，如果欧洲央行无法作出果断决定，继续见步行步的话，时间不会等人，欧洲生产力和经济增长疲弱，不排除会陷入日式迷失年代。虽然市场有放水憧憬，但经济师对欧洲经济看得颇淡。诺贝尔经济奖得主Joseph Stiglitz说，欧洲正在走日本旧路，部分欧洲国家更可以萧条来形容。
花旗利率策略师指出，PMI数据创造了疲弱经济增长和低通胀的故事，这将增加欧洲央行采取行动的可能性。分析员John Llewellyn认为，欧洲推量宽已无可避免，但规模必须大、时间要快，低增长及通缩持续长时间的话，欧洲央行可行之路便更少，情况就像当年日本一样，欧洲如果在通缩边缘拖得太久，要重燃通胀预期将更加困难。如果欧洲放水预期升温，要小心的是亚洲区资金流会否流走？有经济师认为，虽然第三季经济数据年尾才公布，量宽措施年底才会推出，但市场对放水的预期随时升温，醒目钱或会提前回流欧股。
中国方面，7月经济数据出台后，中国内地媒体以“雪崩”来形容新增信贷下跌情况，虽然市场认定中国无可选择必定加大放水力度，甚至开始有减息预期。不过，中国要加码放水，恐怕有难度。即使中国肯放水，也不代表成功刺激起经济，情况就像内房一样，在基础因素转变下，政策松绑不能扭转下行命运，只能减慢下行速度。8月将近尾声，市场不断打探8月信贷数据。中国内地8月持续流失存款，新增贷款未有明显上升。截至8月17日止，工农中建四大行新增贷款约560亿人民币。《上海证券报》指出，上周四大行新增贷款大幅增至750亿人民币，如果月底最后一个星期大幅增长的话，8月新增贷款有望保持稳定。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。