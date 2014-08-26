香港《经济日报》：大减高层薪酬 习削国企第一刀

(8月26日社评)

中共总书记习近平上周表明要对国企高薪动刀，昨有传中央拟大斩央企高管薪酬70%，更应关注是习剑指国企，那促国企减暴利、增上缴红利等改革势续来，为社会谋公平、息民怨。

国企尤其高层薪酬过高，已惹极大民怨。有官方调查曾指，单是7个垄断性行业，其职工人数占全国不足8%，却坐享全国工资总额55%，国企平均薪酬水平达市场5至10倍，民众对此不公现象的不满已极大。

相信正因如此，习近平上周主持中央全面深化改革小组会议，启动国企改革。习近平先拿国企高层开刀，显然是要藉此促社会公平、纾民怨。惟高薪问题，仅是民众不满国企的冰山一角。习近平若要纠正国企流弊，助推市场化改革、还民众公道，除减国企高薪外，相信他还将在两方面攻坚。

其一，打破国企垄断的暴利。不少国企藉垄断优势，在市场欠缺竞争下，服务与产品收费居高不下，尤其和民生息息相关的供水、供电、供暖、电讯、成品油价格等长期偏高，令国企坐享暴利，民众却深受其苦。

其二，促国企增上缴红利。中央去年底召开三中全会，已拍板将国企上缴中央红利，由其利润10%至15%，到2020年增至30%。

国企改革成近日股市热炒议题之一，投资者要捕捉此机遇，除看改革大方针，更要看中央改革意图和政策细节，辨别哪些措施对国企有利、哪些措施将冲击国企利润以至向小股东派息，才能在国企改革中趋利避害。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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