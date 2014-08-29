香港《经济日报》：欧央量宽兴奋剂 为经济买时间

（8月29日社评）

欧元滙价弱势毕呈，皆因市场料欧央行下月初势印钞量宽。欧央行总裁德拉吉应深知，单靠口术已难掩欧洲经济虚弱，且龙头德国经济自身难保，欧央惟有再打量宽兴奋剂，以拖待变。

欧元滙价在周二创下1欧元兑1.3167美元的近11个月新低后，前天虽曾稍反弹，惟昨天又再掉头向下。欧元跌未停，主因之一是市场料欧央行下月将启动新一轮量宽。

欧元近数月的弱势，固为欧央行总裁德拉吉乐见，他过去两年不断出口术，图压欧元滙价，藉弱欧元力振欧元区出口，并制造通胀力抗通缩威胁，以促欧元区经济复苏。如今德拉吉虽求仁得仁踩低欧元，却恐为时已晚。

更关键的是，德拉吉已没有呆等弱欧元见效的条件。欧元区上季经济按季零增长，市场更料今天公布的欧元区通胀率，将跌至0.3%的近五年低位，弥漫一片衰退将至、通缩杀到的愁云惨雾。若衰退、通缩预期逐渐成势，那欧元区企业将更不敢投资、民众更不敢消费，陷入经济愈差、信心愈弱、又再加重经济下沉重压的恶性循环。

德拉吉要逃离此宿命，除作用不大的口术，惟有自行加力开机印钞，再推量宽，为经济硬打兴奋剂，既大力再压低欧元区债息与市场利率，以促企业增加投资、民众借贷消费，并图推高股市等资产价格，以制造财富效应，仿效美国储局放水催谷股、债、楼市，以力撑经济。

其实欧央行本应更早出手，只是龙头德国过去极忧此将埋下恶性通胀炸弹，故力阻德拉吉印钞。惟德国如今亦自身难保，在其他欧元区国家内需疲弱，跟俄罗斯关系紧张打击德俄贸易，德国上季经济已按季收缩0.2%，近日公布的制造业采购经理指数、消费信心数据等亦差强人意，德国经济亦亟待施救，欧央行放水阻力自减。

然而，欧央行纵再量宽，亦只是在拖延时间，因欧元区的经济沉疴，症结是不少欧元区国家经济改革裹足不前、国债高筑又迟迟未解，令其经济竞争力江河日下，此病灶若不根治，欧元区势难走出长期迷失隧道。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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