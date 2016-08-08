欧洲货币市场改革或产生全球性影响--摩根士丹利

路透纽约8月5日 - 摩根士丹利分析师认为，如果一些基金避开银行债务，而只喜欢握有政府证券，则提议中的欧洲货币市场改革或推高世界各地银行的短期借贷成本。

这种情形已经在美国出现。自去年末以来一些美国的优质基金不断地将其投资组合转为仅剩下政府证券，因为今年10月14日针对这个2.7万亿美元产业的新规定将生效。

仅握有政府证券的基金可免受一些规定的束缚，这其中包括市场波动期间关于基金净值和费用浮动的相关规定，而这是一些公司财务主管和机构投资者所不愿见到的。

美国优质基金对商业票据和定存单的需求减弱，已经导致银行间借款成本指标升至逾七年最高水平。

摩根士丹利分析师Mikhail Levin和Jesper Rooth周四晚在一份报告中称，欧洲货币基金可能作出了与美国同业类似的回应，因欧盟监管机构寻求完成相关规定，以保护曾因雷曼兄弟破产而陷入动荡的该行业。

“欧盟的改革努力在接下来几年付诸实施时，可能会影响全球货币市场，”Levin和Rooth写道。

他们称，欧洲货币基金市场比美国市场小大约三分之一，规模为1万亿欧元左右，大多数资产以美元和英镑计价。

“短期金融票据的买家群体持续萎缩，导致任何走势都会被进一步放大，”摩根士丹利分析师谈到欧洲一些优质货币基金可能转变成仅持有政府证券的基金时称。

他们指出，在浮动股票价格和某些费用问题上，美国货币市场改革的最后阶段与欧洲考量的调整提议之间存在不同，这可能不会推高美国目前的基金转换水平。(完)