《明报》：董建华认政制有问题期望促成破管治困局

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
(9月4日社评)
全国政协副主席董建华召开记者会，推销全国人大常委会通过的普选框架，恳请港人接受，这是董建华9 年前以脚痛为由辞任特首以来，首次公开谈论香港政治议题。董建华对政改的呼吁固然值得参考，另外，他回答提问时承认政治制度有问题，使管治不顺甚至出现困境，同样值得重视。
全国政协副主席是国家领导人，这是回归17 年以来，首次有国家领导人公开承认香港的政治制度有问题，目前无从猜度会否有后续发展，若承认问题的背后有良方，使香港走出管治困局，达至良好管治，会是对香港的莫大贡献，功德无量。
董建华在记者会上，多番劝喻泛民人士多了解国家，勿单纯从香港中心出发，要了解国家考虑什么，相信他的用意是期望使中央觉得与港人有共同语言，而非各说各话而误解加深。董建华呼吁泛民人士对国家的了解，不要停留在老黄历的日子，要了解国家改革开放以来所取得的成就，大多数泛民中人在这方面确有恶补需要；然而，中央是否继续以僵化目光审视泛民中人，也很重要。事实上， 不少泛民中人（包括民主派议员），仍然被拒诸国门，他们连踏足国家的机会也没有，如何去了解这个国家。
董建华在任期间，曾经尝试推动泛民与中央和解，因为种种客观因素而未取得进展，以董建华现在的身分，若他肯重拾这个议题，再努力创造条件与空间，让中央与泛民走上增进了解、建立互信的道路，对香港同样是积极而重要的贡献。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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