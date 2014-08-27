香港《经济日报》：深港通不争朝夕 热饭毋须热吃

(8月27日社评)

股市沪港通开通在即，有深圳官员昨指拟推深港通。深圳故冀尽快推深港通和上海较劲，惟对香港而言热饭毋须热吃，首务应稳推沪港通，尤其理顺中港资金流，深港通自水到渠成。

港沪交易所与监管机构正如火如荼筹备沪港通，这趟港沪双向的股市直通车，市场正盛传将在10月中开车。另一边厢，深圳市金融发展服务办公室副主任肖志家昨指，正与香港方面研究推出深港通，并冀可「很快推出」，有券商更估计深港通最快将在今年内开通，为港股再添动力。

对香港而言，深港通固是继沪港通后的极大机遇，既强化外资进入内地金融市场的门户角色、引更多内资流向港股，并有助做强香港人币业务。惟热饭实毋须热吃，皆因现时香港首务，是稳妥推进沪港通，应付各种变数，尤其中港资金流向对两地股市冲击多大，仍难逆料。

现时市场对沪港通的影响，有不同解读，既有指沪港通较有利港股，因港股对企业管治、交易规范等较内地完善，且不少跨国企业云集港股，或吸引大批资金投港；亦有分析指沪股受惠最多，因不少沪股尤其重磅金融、能源蓝筹，较同股同权的港股便宜10%至20%，沪港通开通后，境外资金或蜂拥内地「执平货」。

故沪港通除要解决两地股市交易、监管制度等技术细节外，更关键的是如何理顺中港资金流动，营造资金平衡对流、互惠互利的格局。

若港股吸内资远多于沪股吸外资，那香港就应凭藉本身的国际网络，吸引更多资金经香港投资沪股；反之若沪股吸资较多，港交所与香港金融业界，便须加力到内地宣传港股，招徕更多内地投资者。待沪港通运行顺畅、港沪股市交投又日益活跃下，中央自有更大信心，增加沪港通交易配额，并考量将计划扩大至深圳。

随着内地金融业不断加大开放力度，深港股市如沪港通般互通，仅迟早问题。香港与其囫囵吞枣，急推深港通，不如先吃透沪港通商机，待时机成熟，再启深港通为港股带来另一动力。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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