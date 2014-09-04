《星岛日报》：占中之势转弱 沪港通提早发威

中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
(9月4日社评)
全国人大常委会就香港普选特首定出高门槛，占领中环势必付诸行动，并没有构成股市恐慌。在资金和经济利好消息带动下，港股昨日以逾千亿元的成交量，把恒生指数推到6年高位，股市短期内将继续随沪港通这支魔术棒舞得团团转。
占中发起人戴耀廷表示，考虑在公众假期日行动，反映占中除了由向中央施压改为提高港人民主意识外，策略亦由当初的瘫痪金融心脏运作转为减轻影响，侧重于公民抗命宣示。此外，各金融机构已经纷纷就最坏情况下作出备用安排，以保持顺利运作。占中的杀伤力，因为大家做好应变部署，破坏力大为降低。
外资大行近日已经少唱衰中国经济隐忧，除了因为中央透过各种定点调控适度「放水」稳住局面，更因为股市沪港通已经进入倒数阶段，将大增两地股票流通量。其中高盛指出两地股市连为一体，将造就全球第二大市值的股票市场，随着更多外国投资者能投资A股，A股将会很快纳入环球指数。基金不得不提早做好持仓准备。
美国经济已经进入稳步复苏期，而公司投资和国民消费又未到疯狂白热化的阶段，通胀未见大受刺激，令联邦储备局不必急于加息；中国人民银行定点降低银行存款准备金后，又开始定点降息；欧洲央行则酝酿「放水」救经济。短期而言，撤资忧虑大减，沪港通实施初期，虽然配额有限，但带来的憧憬，将继续在港沪股市发挥吸资功能。这场舞会维持多久，就看政经变局和何时「收水」了。
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路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。
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美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路线。