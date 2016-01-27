缓解港元冲击需中国大陆经济和人民币企稳--中金

路透北京1月27日 - 中国大型投行--中金公司周三发布研报指出，年初港元急贬，挂钩美元的联系汇率体制再受冲击，不过港元不会也也不该与美元脱钩。只有中国大陆经济和人民币企稳，港元所受冲击才能缓释。

北京时间周三上午09:55，港元兑美元即期报7.7885，贬值暂缓，但仍在八年来低点附近。

以下是中金宏观组最新的中国宏观专题报告《港币风云：联系汇率、98危机及近期威胁》全文：

新年以来，港币出现急贬，运行三十余年的联系汇率制度再受冲击。造成此次冲击的短期因素是人民币汇率年初的震荡加剧了投资者对中国经济前景和货币稳定的担忧。当然，这背后也有基本面因素：香港经济疲弱，结构失衡，房地产和金融风险集中；美国量化宽松以来涌入香港超过1万亿港元的资金面临流出压力。

港币或很快走弱至可浮动区间最弱方7.85港元/美元；随后利率上升以平衡资本流动，从而引发资产价格调整和实体经济通缩的压力。在资本流出的情况下，汇率首先调整；一旦触碰弱方兑换保证，金管局启动干预程序回笼港币，市场利率相应升高，流出压力降低，但这往往带来资产价格（尤其房价）调整，令实体经济雪上加霜。

尽管如此，我们对联系汇率制度有信心，港币不会、也不应与美元脱钩。首先，香港别无更好选择，联系汇率制度是其国际金融中心地位的基石。其次，维持联系汇率是重复博弈，只有一以贯之才能获得长期稳定。固定汇率的局限性（如货币政策独立性丧失）并非新问题，目前的挑战并不比之前的危机更严重。最后，香港也有能力捍卫联系汇率制度。香港所采用的货币发行局制度是相对稳健的安排。香港目前3,588亿美元的外汇储备是基础货币的1.75倍，本币M3的0.48倍。联系汇率制度运作透明、有既定规则可循，是信心的重要来源。香港财政连年盈余，有8,209亿港元财政储备，占GDP的36%，是稳定市场的潜在力量。无论从何种意义上讲，中国大陆都会支持香港金融稳定，可调动资源丰富。

回顾1998年港币危机，当时积累的经验和建立的信誉是目前联系汇率制度力量的一部分。在1997~98年间，港币在货币、外汇、股票和衍生品市场上遭受到国际投机资本多轮立体式攻击。在应对前几轮攻击时，金管局主要通过抬升拆借利率来提高做空港币的成本，但投机资本却从股指下跌中获利更多。港府最终入场干预股市和期市，金管局也改变策略避免利率异常波动，联合逼退了做空势力。

当然，联系汇率制度虽然无恙，但是香港经济却经历了持久和艰难的调整。恒生指数从1997年高点到1998年低点跌去了60.1%。私人住宅价格指数一年间深跌44.7%，至2003年低点共下降66.2%。相应地，1998年实际GDP收缩5.9%；在1998~2003年间，香港平均家庭收入下滑18.2%。

在当前形势下，只有中国大陆经济和人民币企稳，港币所受冲击才能缓释。外部环境改善，比如美联储加息节奏慢于市场预期，也会有利于港币稳定。与此同时，香港也应做好充分应对的准备。一方面，在固定汇率制度下，财政政策须发挥更大逆周期调节功能，在经济通缩期间，扩大投资和民生支出，部分冲抵房地产投资下滑和资产价格下降对消费的负面作用。另一方面，香港也亟需推进结构改革，包括改善收入分配、提升产业结构和竞争力。唯有如此，才能降低经济衰退的社会成本，保持香港政治经济的稳定。（完）